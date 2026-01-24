Vela, a Trapani al via il Campionato Zonale ILCA: oltre 60 timonieri in regata

24/01/2026 14:24:00

Ha preso il via oggi, sabato 24 gennaio, nel mare di Trapani, la 1ª Prova del Campionato Zonale ILCA, valida per la VII Zona FIV.

In acqua oltre 60 timonieri, impegnati nelle regate organizzate dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani.

Le prove proseguiranno anche domani.

Oltre 60 atleti sulla linea di partenza

Alla partenza si sono presentati velisti provenienti dai circoli siciliani della VII Zona FIV.

Le classi in gara sono ILCA 4, ILCA 6 Femminile, ILCA 6 Maschile e ILCA 7.

La partecipazione è equilibrata tra atleti e atlete.

Un dato che conferma la buona salute della vela giovanile e olimpica in Sicilia.

Il campo di regata davanti alla città

Il campo di regata è posizionato poco al largo della costa nord di Trapani.

È visibile dalla litoranea Dante Alighieri, dalla Tonnara di San Giuliano e dalla spiaggia di San Giuliano.

Un tratto di mare ben conosciuto dai velisti siciliani, apprezzato per le sue caratteristiche tecniche e per la vicinanza alla città.

Prima attività sportiva del 2026 in mare

La regata rappresenta la prima attività sportiva del 2026 che si svolge nel mare di Trapani.

Apre ufficialmente una stagione che si preannuncia intensa per la LNI Trapani.

Un calendario ricco di eventi

Il Campionato Zonale ILCA è solo il primo appuntamento di un calendario fitto.

Nel corso dell’anno la LNI Trapani ospiterà eventi zonali e nazionali dedicati:

alle derive giovanili

alla vela d’altura

alla minialtura

Tra gli appuntamenti in programma ci sono i raduni tecnici e le selezioni nazionali Optimist, il Campionato di Primavera ORC, regate d’altura come la Battaglia delle Egadi – Trofeo Sebastiano Tusa, eventi di minialtura tra primavera ed estate e le classiche di fine stagione come la Rotta dei Fenici e il Trofeo Ciaccio Montalto.

Un calendario che rafforza il ruolo di Trapani come punto di riferimento della vela siciliana.

Le parole del presidente Culcasi

A sottolineare l’avvio della stagione è Piero Culcasi, presidente della LNI Trapani:

«Dopo la pausa natalizia riprendiamo con grande lena le attività sportive. Davanti a noi c’è un’altra grande stagione velica».

E aggiunge:

«È il segno di un grande attivismo della Lega Navale e del protagonismo dei nostri soci, sempre più numerosi. La presenza della LNI in città si rafforza ogni anno, sia sul piano sportivo sia su quello sociale».

Il ricordo di Giangiacomo Ciaccio Montalto

Durante la manifestazione è previsto anche un momento di memoria civile.

Domani ricorre l’anniversario dell’assassinio mafioso di Giangiacomo Ciaccio Montalto.

A uno degli atleti, indicato dalla giuria di regata, sarà consegnata una targa dell’Associazione Nazionale Magistrati e della LNI, dedicata al magistrato trapanese, appassionato velista.

A consegnarla sarà il giudice Samuele Corso, promotore del Trofeo velico Giangiacomo Ciaccio Montalto, che la sezione di Trapani continua a portare avanti ogni anno.

Cosa succede adesso

Le regate proseguiranno anche domani, con le ultime prove in mare.

Intanto, il Campionato Zonale ILCA segna ufficialmente l’inizio della stagione velica 2026 a Trapani, tra sport, partecipazione e memoria civile.



