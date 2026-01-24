Sezioni
Cittadinanza

Strade e traffico
24/01/2026 22:05:00

Quante buche pericolose nelle strade di Marsala. Le vostre segnalazioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-01-2026/quante-buche-pericolose-nelle-strade-di-marsala-le-vostre-segnalazioni-450.jpg

Continuano ad arrivare alla redazione di Tp24 le segnalazioni dei cittadini sulle buche pericolose nelle strade di Marsala, un problema ormai cronico che, giorno dopo giorno, mette a rischio automobilisti, motociclisti e pedoni.

 

L’ultima denuncia riguarda la strada che dalla via Salemi porta alla Zicaffè, un’arteria molto trafficata anche da mezzi pesanti. Qui – racconta una lettrice – è diventato quasi impossibile guidare: “Ne scansì una e puoi prendere l’altra. Le buche sono enormi. È pazzesco”. La situazione sarebbe talmente pericolosa da rendere difficile persino fermarsi a scattare una foto, per il continuo passaggio di auto e camion.

 

Non va meglio nella zona di via Mazara, dove vengono segnalate almeno due buche profonde, una all’altezza del civico 73 e un’altra nei pressi di una pizzeria. Anche in questo caso, i residenti parlano di un tratto stradale dissestato da tempo, senza interventi risolutivi.

 

In un’altra segnalazione si fa riferimento anche a semafori spenti o non funzionanti, in particolare in prossimità di incroci già resi pericolosi dalle condizioni dell’asfalto. Un mix che aumenta il rischio di incidenti, soprattutto nelle ore di punta.

 

La domanda che torna, quasi sempre la stessa, è amara: possibile che nessuno se ne accorga?
 

E soprattutto: chi deve intervenire, e quando?

 

Intanto le segnalazioni continuano ad accumularsi. E le buche restano lì. Sapere, capire. E, prima o poi, sistemare.









