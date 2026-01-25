La scomparsa all'ombra di Messina Denaro, chiesta la riapertura delle indagini

25/01/2026 18:20:00

È stata depositata una richiesta alla Procura di Palermo per valutare una possibile riapertura dell’indagine sulla scomparsa di Antonio Maiorana e di suo figlio Stefano.

Padre e figlio sparirono il 3 agosto 2007, dopo aver lasciato un cantiere edile a Isola delle Femmine.

Secondo la difesa, restano aspetti oscuri mai approfonditi.

L’istanza alla Procura

A presentare l’istanza è l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Rossella Accardo, madre di Stefano ed ex moglie di Antonio Maiorana.

La richiesta chiede di rivalutare il caso «con riferimento a diversi aspetti rimasti oscuri e non sondati dalle precedenti indagini».

Il possibile collegamento con Messina Denaro

Secondo il legale, la cattura di Matteo Messina Denaro e le indagini sulla sua latitanza potrebbero offrire nuovi elementi di contatto con la vicenda Maiorana.

Un’ipotesi che, secondo la difesa, rende necessario riportare il caso all’attenzione dei magistrati palermitani.

La scomparsa del 2007

Antonio Maiorana aveva 47 anni, il figlio Stefano 22.

I due imprenditori scomparvero dopo aver lasciato il cantiere edile di Isola delle Femmine, nel Palermitano.

Da allora, nessuna certezza sul loro destino.

L’inchiesta e gli indagati

Nell’indagine sulla scomparsa di padre e figlio erano stati indagati:

Francesco Paolo Alamia , costruttore

, costruttore Giuseppe Di Maggio, di Torretta, titolare di una piccola ditta di movimento terra

Le indagini non hanno però portato a una verità giudiziaria definitiva.

Il dolore e l’impegno di Rossella Accardo

Rossella Accardo, un anno e mezzo dopo la scomparsa di Antonio e Stefano, ha perso anche l’altro figlio, Marco, morto suicida.

Nonostante questo, non ha mai smesso di cercare risposte.

Ha costituito la fondazione “Marco e Stefano Maiorana” e ribadisce di non volersi rassegnare.

Cosa succede adesso

La Procura di Palermo dovrà valutare l’istanza depositata dalla difesa.

Spetterà ai magistrati decidere se esistono elementi nuovi o trascurati tali da giustificare la riapertura dell’indagine.

Per la famiglia Maiorana, la richiesta rappresenta un nuovo tentativo di arrivare a una verità che, a quasi vent’anni di distanza, resta ancora irrisolta.



