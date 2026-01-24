Sezioni
Antimafia

» Caccia a Messina Denaro
24/01/2026 09:50:00

Mafia, condanna confermata per Rosalia Messina Denaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/mafia-condanna-confermata-per-rosalia-messina-denaro-450.jpg

La Corte d’Appello ha confermato la condanna a 14 anni di carcere per Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo Messina Denaro.
 

I giudici hanno accolto la tesi della Dda di Palermo, ribadita dalla Procura generale: Rosalia Messina Denaro è stata ritenuta pienamente inserita nell’associazione mafiosa, con un ruolo centrale nella gestione delle finanze e nella rete di trasmissione dei pizzini durante la latitanza del fratello.

 

Secondo le motivazioni, non si tratta di una presenza marginale ma di una “donna di mafia”, consapevole e attiva, punto di riferimento fidato per le comunicazioni e per il sostegno logistico ed economico al boss. Un contributo giudicato decisivo e continuativo, che conferma la responsabilità penale già accertata in primo grado.

 

In questo articolo spieghiamo chi è Rosalia Messina Denaro.

 









