Frana con mille sfollati a Niscemi

25/01/2026 20:42:00

Niscemi rischia l’isolamento totale. Una nuova frana ha colpito la città del Nisseno, costringendo alla chiusura della strada provinciale 10 Ponte Olivo, una delle due uniche vie di collegamento con la statale Catania–Gela. È la seconda arteria interdetta al traffico nel giro di poche settimane, dopo la provinciale 12 già chiusa per un precedente cedimento.

Una situazione che peggiora di ora in ora e che ha già portato all’evacuazione di circa mille persone, trasferite in palestra a titolo precauzionale. Niscemi conta poco più di diecimila abitanti: una parte significativa della popolazione è dunque coinvolta direttamente dall’emergenza.

Le due strade chiuse: Niscemi quasi isolata

La chiusura della provinciale 10 è stata disposta dal sindaco Massimiliano Conti, dopo l’accentuarsi dei movimenti franosi, probabilmente aggravati dalle piogge intense degli ultimi giorni.

Le due strade provinciali, la 10 e la 12, rappresentano gli unici collegamenti diretti con la rete viaria principale. Con entrambe interdette al transito, la città si ritrova di fatto tagliata fuori, mentre sono in corso rilievi tecnici per valutare l’evoluzione del fenomeno.

Il Governo: tecnici della Protezione civile sul posto

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha assicurato il supporto del Governo.

«Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore – ha dichiarato – ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco Conti e garantito la massima collaborazione del Governo e del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici a supporto delle strutture regionali e locali».

La Regione: “Priorità alla sicurezza e ai collegamenti”

Anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani segue l’evolversi dell’emergenza.

«Sono in stretto contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che si sta recando sul posto per coordinare gli interventi – ha affermato –. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, assistere gli sfollati e ripristinare al più presto i collegamenti viari».

Il sindaco: “Non sottovalutate la frana”

Parole nette e cariche di preoccupazione quelle del sindaco Conti, che invita alla massima prudenza.

«È una frana assolutamente drammatica. Non voglio che nessuno la prenda sottogamba. Abbiamo delocalizzato tutti i residenti delle zone a rischio mentre il fenomeno era ancora in corso».

Il primo cittadino ha anche lanciato un appello ai cittadini: «Invito tutti a non superare le transenne. C’è chi è andato a curiosare, ma è un comportamento pericoloso e irresponsabile».

Sfollati nella palestra “Pio La Torre”

Il punto di accoglienza è stato allestito nella palestra comunale “Pio La Torre”, vicino all’ospedale e alla caserma dei Carabinieri. Qui vengono registrati gli sfollati e organizzata l’assistenza per chi non ha soluzioni alternative.

«Fortunatamente non ci sono feriti – conclude Conti – ma i danni alle abitazioni e alle cose sono pesanti. Siamo un paese quasi isolato. È un’ulteriore ferita grave per Niscemi. Provo amarezza e rabbia, ma una cosa è certa: faremo di tutto per mettere in sicurezza la città. Reagiremo. Reagiremo insieme».

Un’emergenza che riapre, ancora una volta, il tema della fragilità del territorio siciliano e della tenuta delle infrastrutture, soprattutto in contesti già esposti a rischio idrogeologico.



