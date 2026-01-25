Marsala, Salesiani in festa per Donatella Casano

È un gennaio di festa e di significati profondi per la comunità salesiana di Marsala. Ieri, sabato 24 gennaio, nella chiesa della Casa Salesiana “Opera Divina Provvidenza”, si è celebrato uno dei momenti più intensi dell’anno: la prima professione religiosa di suor Donatella Casano.
La prima professione di suor Donatella
La celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, ha visto una grande partecipazione di fedeli, confratelli salesiani, giovani e famiglie. Un momento di grazia e di emozione, vissuto nel segno della scelta definitiva di consacrazione, accompagnata dalla preghiera e dall’affetto dell’intera comunità.
Un passaggio importante non solo per suor Donatella, ma anche per la Casa Salesiana di Marsala, che ha condiviso pubblicamente la gioia di questo “sì” pronunciato con convinzione e serenità.
Don Bosco al centro della comunità
La prima professione religiosa si inserisce all’interno del programma della Festa di Don Bosco 2026, che in questi giorni anima la realtà salesiana marsalese con appuntamenti religiosi, educativi e comunitari.
Dopo la veglia vocazionale di venerdì 23 gennaio, il calendario prosegue oggi, domenica 25 gennaio, con la tradizionale Fiera del dolce, un momento semplice e conviviale che coinvolge famiglie e ragazzi.
Il programma dei prossimi giorni
Le celebrazioni continueranno nei prossimi giorni con:
28–30 gennaio: Don Bosco Cup (ore 17)
Dopo la messa delle 18: Triduo in onore di Don Bosco
30 gennaio, ore 19: Veglia di Don Bosco
31 gennaio:
ore 16: giochi in cortile
ore 18: Santa Messa presieduta dal vescovo Giurdanella
6 febbraio, ore 21: “Don Bosco in città”, momento di animazione e fraternità a Partanna
Una festa che parla di vocazioni e futuro
La festa di Don Bosco, intrecciata quest’anno con la scelta vocazionale di suor Donatella Casano, restituisce il senso più autentico della tradizione salesiana: educare, accompagnare, costruire futuro, partendo dalle persone e dalle loro scelte di vita.
