Cultura

Religioni
25/01/2026 08:17:00

Nuovo vicario a Trapani. Il vescovo ha nominato don Franco Vivona

Il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha comunicato nel corso dell’incontro di aggiornamento del clero diocesano che si è svolta nei giorni scorsi in Seminario di aver provveduto alla nomina di un nuovo vicario per il vicariato di Trapani – Casa Santa ed isole Egadi. Si tratta di don Francesco Salvatore( Franco)  Vivona, attualmente parroco della parrocchia N.S. di Lourdes, assistente diocesano adulti dell’Azione Cattolica e dell’Unitalsi. Don Franco prende il posto di mons. Gaspare Gruppuso che ha lasciato l’incarico di parroco della Cattedrale per sopraggiunti limiti di età e dunque anche l’ufficio di vicario dell’area cittadina di Trapani.

 

La Diocesi di Trapani è attualmente divisa in quattro vicariati: il primo è quello di Trapani che comprende anche le parrocchie di Casa Santa Erice e le isole Egadi. Il secondo comprende i paesi e le frazioni dell’agro-ericino, dalla vetta a Buseto Palizzolo passando per Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo ( vicario mons. Pietro Messana); il terzo comprende i comuni di Paceco e Misiliscemi (vicario mons. Liborio Palmeri); l’ultimo è il vicariato del Golfo che comprende le città di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi (vicario don Franco Finazzo)









