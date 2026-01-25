Sezioni
Cronaca

» Sanità
25/01/2026 14:03:00

«Grazie al Pronto Soccorso di Marsala: professionalità e umanità che fanno la differenza»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-01-2026/1769339116-0-grazie-al-pronto-soccorso-di-marsala-professionalita-e-umanita-che-fanno-la-differenza.jpg

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento indirizzata al personale sanitario dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, e in particolare al Pronto Soccorso, per l’assistenza prestata in una situazione di estrema emergenza.

 

Buongiorno,
colgo l’occasione del vostro canale per esprimere il mio ringraziamento al Pronto Soccorso di Marsala che, nella giornata di ieri 24 gennaio, ha gestito con grande professionalità ma soprattutto con profonda umanità la difficile situazione in cui versava mia mamma, colpita da una gravissima insufficienza respiratoria.

Pur nella piena consapevolezza della gravità del quadro clinico, il personale sanitario non ha risparmiato energie e si è prodigato in una lunga ed estenuante lotta per stabilizzarla, riuscendoci. Questo mi ha consentito, vivendo a Udine, di raggiungere Marsala e questa mattina di poterla riabbracciare.

Adesso il percorso di cura prosegue nel reparto di Pneumologia, che continuerà la lotta contro l’infezione. Un ringraziamento sentito va anche al reparto di Radiologia, che ha fatto il possibile per effettuare in tempi rapidi la TAC necessaria a fornire un quadro clinico completo al Pronto Soccorso e successivamente al reparto.

Grazie, continuate così, a nome mio e di tutti i cittadini.

Vincenzo

 

Una testimonianza che racconta, senza retorica, il valore del lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari, spesso svolto in condizioni difficili ma con competenza e attenzione alla persona.

 









