Ciclismo: il meteo ferma il debutto stagionale della Star Cycling Lab

25/01/2026 19:33:00

Tutto pronto, o quasi. L’attesissimo debutto stagionale del team master Star Cycling Lab, inizialmente previsto per domenica 25 gennaio a Palermo, deve attendere. Le previsioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori al rinvio della gara, fissando il nuovo appuntamento a domenica 1 febbraio. Un cambio di programma che potrebbe destabilizzare molti, ma non la squadra guidata dal tecnico Stella, che ha già ricalibrato il mirino per garantire che i suoi atleti non perdano il ritmo e il carico di lavoro accumulato finora. Nonostante lo stop forzato dalle competizioni, il fine settimana della Star Cycling Lab sarà tutt’altro che di riposo. Il tecnico Stella ha infatti predisposto un protocollo di allenamento alternativo per "simulare" l'intensità agonistica e mantenere alta la condizione fisica.

"Il rinvio è solo un cambio di scenario, non di obiettivi," spiega il tecnico. "Il lavoro prezioso svolto finora va tutelato. Sabato sfrutteremo le strade per una sessione di lavoro specifico, simuleremo intervalli di gara per mantenere il cuore e le gambe pronti alle alte intensità, concludendo con un fondo lungo per consolidare la base aerobica". Se il sabato sarà dedicato alla potenza e al chilometraggio su strada, la domenica vedrà gli atleti impegnati in una gestione più controllata. A causa del maltempo previsto, la squadra si sposterà sui rulli, una seduta a media intensità per mantenere attivo il metabolismo senza rischiare i postumi di una trasferta sotto la pioggia, preservando così la salute e la brillantezza dei corridori in vista del 1 febbraio. L'appuntamento con il primo dorsale della stagione è dunque solo rimandato. La Star Cycling Lab prosegue la marcia di avvicinamento con la precisione metodologica che la contraddistingue, pronta a dare battaglia tra sette giorni.



