Cittadinanza
26/01/2026 18:45:00

Acqua, stop a Trapani nuova e centro: ripristino entro mercoledì 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/1769449613-0-acqua-stop-a-trapani-nuova-e-centro-ripristino-entro-mercoledi.jpg

A causa di lavori urgenti di ENEL in corso da oggi alla Stazione di Rilancio 2 in località Bresciana, domani 27 gennaio l’erogazione idrica sarà sospesa sia a Trapani nuova che a Trapani vecchia.
Secondo quanto comunicato dal gestore, mercoledì 28 gennaio l’acqua tornerà nella zona Trapani Nuova, mentre giovedì 29 gennaio sarà ripristinata l’erogazione nella zona Trapani Vecchia.
Nel frattempo Siciliacque ha annunciato ulteriori interventi di manutenzione sulle reti idriche, con una rimodulazione delle forniture a partire da domani 27 gennaio.
È prevista una riduzione del 50% per Trapani (ASI–Depuratore), Valderice, Custonaci ed Erice Casa Santa (linea diretta), inclusa la Casa circondariale di Trapani, con ripristino entro le 7 del 29 gennaio.
La riduzione salirà all’80% per Paceco, Buseto Palizzolo, Erice (tutte le forniture escluse quelle dirette) e per Trapani nelle zone Ummari, Fulgatore, Bottino e Regalbesi. Anche in questo caso il ritorno alla normalità è previsto entro le 7 del 29 gennaio.



