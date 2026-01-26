Concerto sinfonico al Teatro Tonino Pardo apre l’anno del Conservatorio Scontrino

26/01/2026 17:00:00

L’anno accademico 2025/2026 del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani si apre con un concerto sinfonico dedicato alla memoria dei maestri Sergio Mirabelli e Matteo Pittino, docenti dell’Istituto recentemente scomparsi.

L’appuntamento è in programma sabato 31 gennaio 2026 alle 17.30 al Teatro Tonino Pardo, in via Francesco Sceusa 1. L’ingresso è libero.

Sul palco l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta dal maestro Gerardo Felisatti. La direzione artistica è affidata alla professoressa Elisa Cordova.

Un concerto tra memoria e grande repertorio

Il programma propone due capisaldi della musica sinfonica: la Sinfonia n. 1 op. 21 in do maggiore di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 31 in re maggiore K 297 di Wolfgang Amadeus Mozart, conosciuta come “Pariser Sinfonie”.

Accanto ai grandi classici, la serata prevede un momento di particolare intensità con “Epitaph, in memoriam S. M.”, composizione di Matteo Pittino eseguita in prima assoluta.

L’opera di Pittino e il legame con Mirabelli

Il brano era stato concepito da Pittino come omaggio al collega Sergio Mirabelli. Dopo la scomparsa di entrambi, l’opera assume un valore commemorativo ancora più profondo, restituendo il legame umano e professionale che univa i due maestri e il loro rapporto con il Conservatorio.

Un passaggio che carica il concerto di un forte significato simbolico, oltre che artistico.

Coproduzione con il Luglio Musicale Trapanese

L’evento è realizzato in coproduzione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, a conferma di una collaborazione ormai consolidata per la promozione della musica e dello spettacolo dal vivo sul territorio.

L’apertura dell’anno accademico

Il concerto segna ufficialmente l’avvio del nuovo anno accademico e si propone come momento di riflessione collettiva sul ruolo della formazione musicale e della responsabilità culturale che il Conservatorio “Antonio Scontrino” porta avanti da anni.

Con questa iniziativa, l’Istituto rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti, nella produzione artistica di qualità e nel dialogo costante con la città e la provincia di Trapani.



