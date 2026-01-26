Marsala, l’Istituto “Garibaldi-Pipitone” vince il concorso a “Il presepe più bello"

26/01/2026 17:00:00

Si è svolta domenica 18 gennaio 2026, presso il Museo Archeologico Lilibeo di Marsala, la cerimonia di premiazione del concorso “Il presepe più bello – città di Marsala”, edizione 2025. A conquistare il primo posto assoluto è stato l’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Pipitone”, che si è distinto per la qualità artistica e il profondo valore simbolico delle opere presentate.

Nella categoria “Disegna il tuo presepe”, il primo premio è andato a Lara Ditta, alunna della classe 1ª G, il cui disegno è stato definito una vera e propria opera d’arte: Gesù nasce tra palazzi distrutti dalla guerra, mentre i Re Magi, raffigurati come militari, portano un messaggio di pace. Un presepe capace di parlare al presente, affrontando temi di grande attualità con sensibilità e forza espressiva.

Oltre al primo posto, numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti dagli alunni e dalle alunne della Scuola Pipitone, diretta dalla dirigente Mariella Parrinello, e seguiti nei lavori artistici dai docenti Campisi e Scarcella.



Il premio per il disegno più armonioso è stato assegnato a Benedetta Bisogno (1ª G); quello più artigianale a Sara Crinelli e Alma Raineri (1ª C); il più evocativo a Emma Titone (3ª F); il più artistico a Clarissa Bojic (1ª H); mentre il riconoscimento per un altro disegno armonioso è andato a Ludovica Galassi (1ª F).

Si è classificato al 6° posto ex aequo il lavoro di Christian Bruno (3ª E), mentre il 3° posto ex aequo è stato conquistato dal disegno di Bianca Pruneri (3ª F).

Durante la premiazione, Padre Filippo, anima del concorso, ha espresso parole di vivo apprezzamento per i giovani partecipanti, sottolineando come dai loro lavori emerga chiaramente che il presepe non è soltanto una decorazione natalizia, ma una narrazione simbolica ricca di messaggi di pace, speranza, fratellanza e amore.

Importanti riconoscimenti sono arrivati anche nella categoria poesia: il premio per la poesia più evocativa è stato assegnato a “Arriva il Natale” di Gioele Giattino (1ª H), mentre si è classificata al 6° posto la poesia “Germogli di speranza” di Sofia Badalucco e Francesco Bonifacio (1ª D).

Un risultato che conferma l’impegno della scuola nella valorizzazione della creatività, dell’educazione artistica e dei valori universali trasmessi attraverso l’arte.



