Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
26/01/2026 16:11:00

Castellammare, 1,3 milioni per l'efficientamento energetico in scuole ed edifici comunali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/castellammare-1-3-milioni-per-l-efficientamento-energetico-in-scuole-ed-edifici-comunali-450.jpg

Un finanziamento complessivo di 1.315.526 euro, ottenuto dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo con contributo interamente a fondo perduto, consente l’avvio degli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili con la manutenzione di cinque edifici, tra scuole e immobili comunali.

 

Gli interventi non avranno ricaduta sulle casse dell’ente poiché i 5 progetti presentati sono stati finanziati interamente, a giugno, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

 

Tutte le proposte progettuali presentate dal Comune ammesse a finanziamento, permettono di avviare i lavori nella scuola comunale “Falcone Borsellino”, con una spesa di 264.130,00 euro, nella scuola comunale “Navarra”, con interventi per 262.910 euro, a Palazzo Crociferi, sede del Comune, con un intervento di 267.180 euro, nell’immobile di via canale vecchio, sede dell’ufficio tecnico, con una spesa di 263.886 euro, e nell’edificio comunale di via Segesta, sede del comando di polizia municipale, con una spesa di 257.420 euro.

 

«Si tratta di importanti interventi di riqualificazione delle nostre scuole e degli edifici comunali - affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni D’Aguanno- resi possibili grazie a un corposo finanziamento che abbiamo ottenuto e che, essendo interamente a fondo perduto, non incide sulle finanze del Comune. Le opere previste consentono di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici, frequentati quotidianamente dai cittadini, con lavori che in alcuni casi, come la sostituzione degli infissi a palazzo Crociferi, sono già in fase avanzata».

 

Gli interventi hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici negli edifici pubblici, migliorare le prestazioni energetiche complessive e riqualificare strutture scolastiche e comunali che necessitano di interventi di manutenzione e ammodernamento.

 

«Ringraziamo i tecnici del nostro ufficio lavori pubblici coordinato dall’ingegnere Girolamo Busetta e tutto il personale amministrativo per il lavoro svolto con professionalità, che ha consentito di velocizzare le procedure – concludono il sindaco Fausto e l’assessore D’Aguanno–, affidare i lavori finanziati dal Ministero a giugno e avviarli in poco meno di sei mesi».

 

Lo scorso anno erano stati completati altri lavori di efficientamento energetico che hanno riguardato la riqualificazione del plesso scolastico “Luigi Pirandello”, finanziati con 995.480,23 euro, così come i lavori di riqualificazione del plesso scolastico “Francesco Crispi”, finanziati con 971.337,36 euro.









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...