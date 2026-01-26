Valderice: alla Biblioteca comunale prende il via “ContaStorie. Piccoli lettori crescono"

26/01/2026 12:30:00

Alla Biblioteca comunale di Valderice prende il via “ContaStorie. Piccoli lettori crescono”, un laboratorio di animazione alla lettura pensato per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dei libri attraverso l’ascolto, la narrazione e la creatività.

L’iniziativa si svolgerà presso la Biblioteca Comunale “Francesco De Stefano” e nasce dall’idea che la lettura non sia solo uno strumento di apprendimento, ma un’esperienza capace di alimentare immaginazione, emozioni e relazioni. La Biblioteca si conferma così come uno spazio vivo di incontro e crescita culturale, aperto alla comunità.

Il laboratorio prevede sei incontri gratuiti, della durata di due ore ciascuno, rivolti ai bambini delle classi IV e V della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado. Le attività inizieranno sabato 7 febbraio e si svolgeranno ogni primo e terzo sabato del mese, dalle 10.30 alle 12.30. Solo nel mese di aprile, per esigenze organizzative, gli appuntamenti sono fissati per sabato 11 e sabato 18, sempre nella stessa fascia oraria.

Il progetto include inoltre uno o due incontri nelle scuole del territorio comunale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni scolastiche e Biblioteca e favorire una partecipazione ancora più ampia degli alunni.

Al centro del percorso ci saranno letture ad alta voce di testi selezionati, momenti di confronto di gruppo, esercizi di scrittura creativa e attività di rielaborazione grafica delle storie ascoltate. Tra gli obiettivi: sviluppare il piacere della lettura, potenziare le competenze linguistiche ed espressive, migliorare la capacità di ascolto e comprensione del testo, stimolare fantasia e autonomia di pensiero. I partecipanti saranno accompagnati a diventare non solo lettori, ma anche creatori di storie e frequentatori consapevoli della Biblioteca.

Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle famiglie: nel primo incontro i genitori potranno partecipare all’esperienza di ascolto, condividendo con i figli un momento educativo e affettivo. I bambini saranno inoltre invitati a prendere in prestito libri, proseguendo il percorso di lettura anche a casa.

All’avvio del laboratorio è prevista una breve visita guidata della Biblioteca, per far conoscere spazi, servizi e patrimonio documentario, con un percorso adattato all’età dei partecipanti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Ornella Fulco, esperta di lettura ad alta voce e lettura animata, e si inserisce nel più ampio progetto di promozione della lettura già sperimentato con successo negli anni scorsi.

«Con il progetto ContaStorie. Piccoli lettori crescono la nostra Biblioteca comunale si pone come un presidio culturale vivo e aperto alla comunità – sottolinea il sindaco di Valderice, Francesco Stabile –. Investire nella promozione della lettura tra i più giovani significa investire nel futuro, accompagnando bambini e famiglie in un percorso che unisce conoscenza, creatività ed educazione alle emozioni. Questo laboratorio gratuito rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra Biblioteca, Scuola e famiglie, offrendo ai nostri piccoli cittadini uno spazio di incontro e scoperta che va oltre la semplice fruizione dei libri».



