Pagamenti alle imprese, Dagnino: "Svolta per l’efficienza della Regione"

26/01/2026 08:00:00

«Sin dal mio insediamento ho dato priorità al problema del riaccertamento dei residui, con l’obiettivo di mettere fine al famigerato “blocco della spesa”. Adesso l'obiettivo è raggiunto». Così l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, commenta l’attivazione dei pagamenti a valere sui residui, superando la prassi che fermava le erogazioni fino al completamento del riaccertamento.

«Grazie a un complesso lavoro di approfondimento giuridico, recepito con l’ultimo aggiornamento del sistema di contabilità regionale Score – spiega Dagnino – possiamo imprimere una svolta nell’efficienza dei pagamenti, consentendo agli uffici di erogare tempestivamente risorse a imprese, Comuni e altri creditori».

Già nel 2025 la Regione aveva consentito, per la prima volta, il pagamento dei residui dell’anno precedente fino a fine febbraio. Ora i pagamenti proseguiranno oltre questa data senza interruzioni. «Dopo le prime novità dello scorso anno – aggiunge l’assessore – con l’implementazione di nuovi sistemi organizzativi e informatici, e grazie a un confronto proficuo con la Corte dei conti e il Collegio dei revisori, gli uffici regionali potranno pagare gli impegni degli anni precedenti al 2026 senza alcun blocco».



