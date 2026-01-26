Sezioni
Politica

» Elezioni
26/01/2026 17:40:00

Marsala, il PSI riparte dal Cinema Golden e lancia Andreana Patti candidata sindaca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/marsala-il-psi-riparte-dal-cinema-golden-e-lancia-andreana-patti-candidata-sindaca-450.jpg

Diverse persone , domenica 25 gennaio, al Cinema Golden di Marsala per la “segreteria aperta” del Partito Socialista Italiano. Un appuntamento pubblico, rivolto a militanti, simpatizzanti e cittadini, che segna il rilancio dell’attività del PSI in città in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026.

 

A condurre l’incontro la giornalista Patrizia Paganelli. Sul palco, in sequenza, gli interventi del segretario cittadino del PSI Antonio Consentino, del segretario provinciale Salvatore Galluffo e del segretario regionale e vicesegretario nazionale del PSI Nino Oddo.

 

Alla giornata hanno partecipato anche i rappresentanti delle forze del centrosinistra e del Partito Liberaldemocratico, con l’intervento di Rino Passalacqua, consigliere comunale di opposizione, e del professor Fabrizio Micari di Italia Viva, rettore emerito dell’Università di Palermo.

 

Il momento politicamente più rilevante è stato la presentazione ufficiale della candidata sindaca di Marsala, Andreana Patti, espressione del movimento civico “Si Muove la Città”, attorno al quale il PSI annuncia di voler costruire un progetto politico alternativo all’attuale amministrazione.

 

«Un sentito ringraziamento – ha dichiarato il segretario cittadino Antonio Consentino – va agli iscritti, ai simpatizzanti del PSI marsalese e a tutte le cittadine e i cittadini che, con una presenza nutrita e appassionata, hanno offerto un contributo concreto al rilancio del Partito Socialista in vista delle prossime elezioni amministrative. Una partecipazione che ha rappresentato anche il vero lancio della candidatura a sindaca di Andreana Patti, per la rinascita di Marsala dopo cinque anni di inarrestabile declino».

 

Un primo segnale, insomma, di una campagna elettorale che entra nel vivo e di un centrosinistra che prova a rimettere in campo simboli, alleanze e volti nuovi – o meglio, volti che tornano – per contendere la guida della città nella primavera del 2026.

 









