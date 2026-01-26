Marsalese condannato per atti persecutori e violenza privata: arrestato a Verona

26/01/2026 20:00:00

I Carabinieri della stazione di Nogara hanno arrestato, il 23 gennaio, un 35enne destinatario di un ordine di esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Verona.

L’uomo, condannato con sentenza definitiva dal tribunale di Marsala e successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, dovrà scontare 1 anno e 10 mesi di reclusione per i reati di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali, commessi tra il 2019 e il 2020 a Marsala. Terminate le formalità di rito, il 35enne è stato condotto presso il proprio domicilio per espiare la pena in regime di detenzione domiciliare.



