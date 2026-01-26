Nuovo naufragio nel Mediterraneo, "almeno 50 morti"

26/01/2026 09:08:00

Probabile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale. Un migrante è stato tratto in salvo in acque internazionali dalla motonave Star, che lo ha sbarcato a Malta, e ha raccontato l’episodio, risalente allo scorso venerdì, in cui sarebbero morte 50 persone.

A darne notizia è l’organizzazione non governativa Alarm phone con un post su X: “Un migrante è stato salvato in acque internazionali ed è stato sbarcato a Malta. Le autorità maltesi hanno confermato il salvataggio del migrante che ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale".



Il sopravvissuto ha raccontato anche che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia, e aveva navigato per 24 ore in acqua prima di andare alla deriva. Il sistema di Alarm Phone, ong che si occupa di fornire supporto indipendente per le persone che attraversano il Mediterraneo verso l'Unione europea, da giorni segnala di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su tre imbarcazioni. Dalla sera di venerdì la Capitaneria di porto di Lampedusa è impegnata a perlustrare l'area dove sarebbe avvenuto il naufragio, ma senza esito.



