Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Immigrazione
26/01/2026 09:08:00

Nuovo naufragio nel Mediterraneo, "almeno 50 morti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/nuovo-naufragio-nel-mediterraneo-almeno-50-morti-450.jpg

Probabile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale. Un migrante è stato tratto in salvo in acque internazionali dalla motonave Star, che lo ha sbarcato a Malta, e ha raccontato l’episodio, risalente allo scorso venerdì, in cui sarebbero morte 50 persone.

 

 A darne notizia è l’organizzazione non governativa Alarm phone con un post su X: “Un migrante è stato salvato in acque internazionali ed è stato sbarcato a Malta. Le autorità maltesi hanno confermato il salvataggio del migrante che ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale".


Il sopravvissuto ha raccontato anche che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia, e aveva navigato per 24 ore in acqua prima di andare alla deriva. Il sistema di Alarm Phone, ong che si occupa di fornire supporto indipendente per le persone che attraversano il Mediterraneo verso l'Unione europea, da giorni segnala di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su tre imbarcazioni. Dalla sera di venerdì la Capitaneria di porto di Lampedusa è impegnata a perlustrare l'area dove sarebbe avvenuto il naufragio, ma senza esito.



Immigrazione | 2026-01-14 08:18:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/233-persone-a-rischio-nel-mar-mediterraneo-250.jpg

233 persone a rischio nel mar Mediterraneo

Ancora allarmi e paura per le vite dei migranti che tentano la traversata del Mediterraneo centrale per raggiungere l’Europa. Nelle ultime 24 ore sono 233 le persone segnalate in pericolo dal servizio civile Alarm Phone, che raccoglie e...

Immigrazione | 2026-01-26 09:08:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/1769415095-0-nuovo-naufragio-nel-mediterraneo-almeno-50-morti.jpg

Nuovo naufragio nel Mediterraneo, "almeno 50 morti"

Probabile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale. Un migrante è stato tratto in salvo in acque internazionali dalla motonave Star, che lo ha sbarcato a Malta, e ha raccontato l’episodio, risalente allo scorso venerdì, in cui...







Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...