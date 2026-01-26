Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
26/01/2026 10:01:00

Marsala: al via il restauro dell'antico nucleo urbano "Insula 1" del Parco Archeologico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/marsala-al-via-il-restauro-dell-antico-nucleo-urbano-insula-1-del-parco-archeologico-450.jpg

Prende ufficialmente il via il restauro conservativo dell’“Insula 1”, uno dei più importanti complessi dell’antico tessuto urbano di Lilibeo. Il Parco Archeologico di Lilibeo ha infatti annunciato l’affidamento dei lavori, segnando un passaggio cruciale per la tutela e la valorizzazione di un’area archeologica di straordinario valore storico.

L’intervento, deciso con determinazione di venerdì scorso, è stato assegnato all’impresa Giuseppe Inguì di Marineo, che si occuperà del recupero degli elementi architettonici e decorativi maggiormente deteriorati. L’operazione prevede una spesa complessiva di 155mila euro, di cui 139.000 euro destinati ai lavori veri e propri, finanziati grazie a fondi del Parco e al contributo regionale per il rilancio e la valorizzazione del sito.

 

Un’area chiave dell’antica Lilibeo

L’Insula 1 rappresenta una parte significativa dell’antico impianto urbano emerso durante gli scavi dello scorso secolo. Si tratta di un’area residenziale perfettamente conservata nei pavimenti e nelle strutture, ma che presenta lacune e frammenti decorativi che raccontano la vita quotidiana della Marsala romana.

La villa risale alla fine del I secolo d.C. e si colloca in prossimità dell’antico decumano massimo, la principale arteria della città romana, che partiva dall’odierna via Garibaldi. Qui è ancora possibile percepire l’organizzazione degli spazi abitativi e dei cortili, tipica della città dopo la conquista romana del 241 a.C., quando Lilibeo divenne un centro strategico nel controllo del Mediterraneo occidentale.

L’Insula si compone di numerosi ambienti disposti attorno a un atrio centrale e a un ampio peristilio. A distinguere il complesso sono le decorazioni interne: pavimenti in cocciopesto, mosaici policromi a motivi geometrici o figurativi, pareti affrescate che testimoniano l’alto livello artistico e sociale dei proprietari.

 

Conservazione e fruizione pubblica

Il progetto non punta soltanto alla conservazione dei materiali, ma anche alla restituzione dell’area al pubblico, con l’obiettivo di creare un tassello fondamentale per comprendere l’evoluzione della città antica. Il provvedimento rientra in un più ampio programma di restauro già pubblicato all’albo pretorio, mentre i lavori prenderanno avvio nelle prossime settimane.

Il Parco Archeologico di Lilibeo custodisce oggi uno dei poli culturali più importanti della Sicilia occidentale. Con i suoi 28 ettari, l’area archeologica di Marsala conserva testimonianze che vanno dalla città punica alla Marsala romana, fino alla Lilibeo romana, ricca di domus, mosaici, necropoli e strutture pubbliche.

Il restauro dell’Insula 1 si inserisce dunque in una strategia più ampia di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, restituendo alla città e ai visitatori un frammento essenziale della sua storia millenaria.



Istituzioni | 2026-01-26 11:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/1769419312-0-online-il-nuovo-sito-della-procura-di-sciacca.jpg

Online il nuovo sito della Procura di Sciacca

È online il sito istituzionale della Procura della Repubblica di Sciacca, di recente aggiornato e raggiungibile al seguente indirizzo: https://procura-sciacca.giustizia.it.Il nuovo portale è stato realizzato, in coerenza con la...







Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...