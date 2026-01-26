Marsala: al via il restauro dell'antico nucleo urbano "Insula 1" del Parco Archeologico

26/01/2026 10:01:00

Prende ufficialmente il via il restauro conservativo dell’“Insula 1”, uno dei più importanti complessi dell’antico tessuto urbano di Lilibeo. Il Parco Archeologico di Lilibeo ha infatti annunciato l’affidamento dei lavori, segnando un passaggio cruciale per la tutela e la valorizzazione di un’area archeologica di straordinario valore storico.

L’intervento, deciso con determinazione di venerdì scorso, è stato assegnato all’impresa Giuseppe Inguì di Marineo, che si occuperà del recupero degli elementi architettonici e decorativi maggiormente deteriorati. L’operazione prevede una spesa complessiva di 155mila euro, di cui 139.000 euro destinati ai lavori veri e propri, finanziati grazie a fondi del Parco e al contributo regionale per il rilancio e la valorizzazione del sito.

Un’area chiave dell’antica Lilibeo

L’Insula 1 rappresenta una parte significativa dell’antico impianto urbano emerso durante gli scavi dello scorso secolo. Si tratta di un’area residenziale perfettamente conservata nei pavimenti e nelle strutture, ma che presenta lacune e frammenti decorativi che raccontano la vita quotidiana della Marsala romana.

La villa risale alla fine del I secolo d.C. e si colloca in prossimità dell’antico decumano massimo, la principale arteria della città romana, che partiva dall’odierna via Garibaldi. Qui è ancora possibile percepire l’organizzazione degli spazi abitativi e dei cortili, tipica della città dopo la conquista romana del 241 a.C., quando Lilibeo divenne un centro strategico nel controllo del Mediterraneo occidentale.

L’Insula si compone di numerosi ambienti disposti attorno a un atrio centrale e a un ampio peristilio. A distinguere il complesso sono le decorazioni interne: pavimenti in cocciopesto, mosaici policromi a motivi geometrici o figurativi, pareti affrescate che testimoniano l’alto livello artistico e sociale dei proprietari.

Conservazione e fruizione pubblica

Il progetto non punta soltanto alla conservazione dei materiali, ma anche alla restituzione dell’area al pubblico, con l’obiettivo di creare un tassello fondamentale per comprendere l’evoluzione della città antica. Il provvedimento rientra in un più ampio programma di restauro già pubblicato all’albo pretorio, mentre i lavori prenderanno avvio nelle prossime settimane.

Il Parco Archeologico di Lilibeo custodisce oggi uno dei poli culturali più importanti della Sicilia occidentale. Con i suoi 28 ettari, l’area archeologica di Marsala conserva testimonianze che vanno dalla città punica alla Marsala romana, fino alla Lilibeo romana, ricca di domus, mosaici, necropoli e strutture pubbliche.

Il restauro dell’Insula 1 si inserisce dunque in una strategia più ampia di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, restituendo alla città e ai visitatori un frammento essenziale della sua storia millenaria.



