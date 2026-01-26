Online il nuovo sito della Procura di Sciacca

26/01/2026 11:23:00

È online il sito istituzionale della Procura della Repubblica di Sciacca, di recente aggiornato e raggiungibile al seguente indirizzo: https://procura-sciacca.giustizia.it.

Il nuovo portale è stato realizzato, in coerenza con la Delibera del 30 luglio 2025 dell'Anac- Autorità nazionale anticorruzione relativa al “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".



Si è proceduto ad una riprogettazione grafica del sito oltre che una riorganizzazione del contenuto informativo, finalizzata a rivedere i contenuti e

facilitare l'attività di ricerca da parte degli utenti.



È stato rinnovato lo spazio dedicato ai Comunicati Stampa utile ai fini conoscitivi e divulgativi delle notizie aventi ad oggetto fatti di rilevante interesse pubblico riguardanti l'attività dell'Ufficio in intestazione.







