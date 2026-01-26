Sezioni
26/01/2026 22:00:00

A Mazara la Marcia per "una pace disarmata e disarmante"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/a-mazara-la-marcia-per-una-pace-disarmata-e-disarmante-450.jpg

Sabato 24 gennaio si è svolta la tradizionale Marcia della Pace. Il raduno è iniziato presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù. Prima della partenza, si è tenuto un momento di preghiera guidato dagli Assistenti diocesani di Azione Cattolica e dal parroco ospitante: don Giacomo Putaggio (assistente A.C.R.), don Antonino Gucciardi (assistente Unitario e Adulti) e don Giuseppe Lupo.

 

Rivolgendosi ai bambini e ai ragazzi, don Giacomo Putaggio ha dichiarato: "La guerra la fanno le persone tristi, e noi non siamo persone tristi". I partecipanti hanno poi contribuito a comporre, con parole scritte, la frase di Papa Leone XIV: "Una pace disarmata e disarmante".

La marcia ha percorso le vie del centro di Mazara del Vallo, per concludersi in Basilica Cattedrale. Qui, il parroco don Edoardo Bonacasa, portando i saluti del Vescovo Angelo Giurdanella, ha invitato i ragazzi a portare nelle proprie case il saluto di pace.

 

Al termine, Salvatore Abate del gruppo MASCI ha illustrato i valori rappresentati sulla loro bandiera della pace: amore, verità, giustizia e libertà.

L'Azione Cattolica diocesana ha espresso solidarietà alle persone colpite dall'uragano Harry nei giorni scorsi sul litorale isolano.

Si ringraziano le associazioni, i gruppi parrocchiali e i loro parroci. Un ringraziamento anche all'Amministrazione Comunale per il patrocinio, alle forze dell'ordine per la sicurezza e all'associazione Morgana O.D.V. per l'assistenza sanitaria.



