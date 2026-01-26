Casa di Comunità a Partanna, l’Ordine dei Medici: “Rafforza la sanità di prossimità"

26/01/2026 16:25:00

“L’inaugurazione della prima Casa di Comunità della provincia di Trapani, avvenuta nel Comune di Partanna, costituisce un passaggio di particolare rilievo per il rafforzamento del sistema sanitario territoriale e per l’evoluzione dei modelli di assistenza rivolti ai cittadini”. Lo sottolinea l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani, evidenziando come la nuova struttura “non rappresenti soltanto un presidio sanitario innovativo, ma sia anche l’espressione concreta di un paradigma di cura che richiama i valori fondanti della professione medica: prossimità, continuità assistenziale, centralità della persona e tutela della dignità del paziente”.

“Si tratta di principi pienamente coerenti con il Codice di Deontologia Medica – aggiunge l’OMCeO – e che devono orientare ogni scelta organizzativa e clinico-assistenziale”.

Dal punto di vista etico, per l’Ordine dei Medici, “l’apertura della Casa di Comunità di Partanna rappresenta un impegno preciso delle istituzioni: garantire equità nell’accesso alle cure, ridurre le disuguaglianze territoriali e assicurare risposte appropriate ai bisogni di salute delle popolazioni più fragili”.



“In questo contesto – prosegue la nota – la sanità pubblica trova la sua funzione più alta, quella di servizio alla persona e alla comunità”.

L’Ordine dei Medici di Trapani esprime quindi “apprezzamento per l’impegno profuso dall’attuale Commissario straordinario dell’ASP di Trapani, la dottoressa Sabrina Pulvirenti, la cui azione amministrativa ha consentito il raggiungimento di un risultato atteso da tempo dal territorio”, e riconosce “l’attenzione e il sostegno dimostrati dall’Assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, nel promuovere il potenziamento della sanità di prossimità e il rafforzamento dell’assistenza territoriale”.

Infine, l’OMCeO di Trapani assicura che “accompagnerà con attenzione e senso di responsabilità questo percorso, esercitando il proprio ruolo di garanzia etica e deontologica, affinché la Casa di Comunità di Partanna possa affermarsi come un luogo di cura autentico, capace di coniugare efficienza organizzativa, qualità clinica e valori umani, nel pieno rispetto dei principi che da sempre ispirano la professione medica”.



