Studente del Liceo Pascasino Giovanni XXIII al Quirinale per il Giorno della Memoria

26/01/2026 12:00:00

Federico Canova, studente del Liceo Classico Pascasino Giovanni XXIII di Marsala, è uno dei tre studenti individuati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per partecipare alla Giornata della Memoria 2026, che si terrà il 27 gennaio al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Federico ha infatti ricevuto una menzione speciale tra i 100 studenti che hanno preso parte al Viaggio della memoria 2026, percorso formativo a cui il Liceo Pascasino -Giovanni XXIII ha partecipato in qualità di scuola Polo nazionale e internazionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La cerimonia si è svolta a Cracovia il 21 gennaio alla presenza del Ministro Valditara e ha rappresentato il momento conclusivo del percorso formativo che ha visto gli studenti impegnati dal 15 gennaio in laboratori esperienziali sul valore della memoria.



Federico, studente del Liceo Classico Giovanni XXIII, si è distinto per l’impegno profuso nei laboratori del percorso, per le capacità comunicative e relazionali e per le sue abilità dialettiche.

Allo studente le congratulazioni della Dirigente prof.ssa Anna Maria Angileri e di tutti i docenti dell’Istituto Pascasino -Giovanni XXIII.



