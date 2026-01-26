Sport: l'Handball Erice esce dall'European Cup - Calcio, disastro Marsala 1912

26/01/2026 06:00:00

Handball: amara sconfitta casalinga in European Cup per l'Handball Erice contro le spagnole del Club Athletic Guardes che si impongono con il risultato finale di 19 a 30. Match mai in discussione per le ospiti che vincono la sfida forti di un livello sicuramente superiore a quello delle Arpìe ericine. Altra esperienza incamerata dal club di Norbert Biasizzo che si sta comportando molto bene in quelle terre europee dove l'Handball ha maggiore diffusione. Adesso testa al match di recupero di Campionato che si giocherà lunedì 26 gennaio al Pala Cardella contro Mezzocorona che vale il mantenimento della posizione in classifica. Credits: foto Joe Pappalardo. Di seguito l'intervista post partita a Norbert Biasizzo.

Calcio serie C: i granata vincono 1-0 sul campo della Casertana al termine di una settimana complicata, tra rinvio della sentenza del tribunale federale nazionale e tante partenze. Nonostante questo, però, la squadra di Salvatore Aronica ha disputato una gara accorta, meritandosi il successo sul campo della formazione campana. Per il Trapani è il secondo successo di fila che consente di allontanare la zona playout, ma, soprattutto, questa vittoria serve per il morale dei calciatori, autori di una prestazione tutto cuore, proprio come avvenuto la settimana precedente in casa contro il Sorrento. A decidere la partita è stata la rete realizzata nel finale da Nina, alla prima con la maglia del Trapani. Un gol arrivato a coronamento di un secondo tempo nel quale i granata hanno giocato decisamente meglio rispetto ai padroni di casa. Di seguito gli highlights del match:

Paralimpico: si chiude con un boccone amaro la trasferta palermitana per i Leoni Sicani. Nel sentito derby valido per la seconda giornata del Campionato di Serie A2 di Hockey in sedia a rotelle elettrica, andato in scena domenica 18 gennaio al Pala Mangano, i gialloverdi escono sconfitti per 4 a 10 contro i Red Cobra. Un risultato netto nel punteggio, che però racconta solo parzialmente l'intensità di una gara dai due volti. L'avvio del match, infatti, aveva lasciato presagire una domenica diversa per la compagine sicana.

"È stata una partita frizzante, almeno all'inizio" racconta Mister Konrad. I Leoni approcciano bene il match affrontando a viso aperto gli avversari, in un continuo botta e risposta. La difesa regge, le azioni offensive vengono create con lucidità. La svolta arriva però a metà della prima frazione. Intorno al decimo minuto, i padroni di casa sbloccano il risultato e rompono l'equilibrio, non solo nel punteggio ma anche nell'inerzia della gara. "Dopo il gol subito qualcosa è cambiato" ammette con onestà l'allenatore dei Leoni. "Loro erano ben messi in campo e hanno messo sul piatto quell'aggressività agonistica che serve per portare a casa queste partite. Noi ci abbiamo provato, ma in quel momento e su quel campo si sono dimostrati superiori".

Ciclismo: L’atteso debutto stagionale del team master Star Cycling Lab, inizialmente previsto per domenica 25 gennaio a Palermo, deve attendere. Le previsioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori al rinvio della gara, fissando il nuovo appuntamento a domenica 1 febbraio. Un cambio di programma che potrebbe destabilizzare molti, ma non la squadra guidata dal tecnico Stella, che ha già ricalibrato il mirino per garantire che i suoi atleti non perdano il ritmo e il carico di lavoro accumulato finora. Nonostante lo stop forzato dalle competizioni, il fine settimana della Star Cycling Lab è stato tutt’altro che di riposo. Il tecnico Stella ha infatti predisposto un protocollo di allenamento alternativo per "simulare" l'intensità agonistica e mantenere alta la condizione fisica. grazie ad un lavoro specifico sui rulli, una seduta a media intensità per mantenere attivo il metabolismo.

Ginnastica Artistica: la Polisportiva Diavoli Rossi ha organizzato un importante stage riservato a 60 ginnaste del territorio. L'evento è stato tenuto dalla campionessa olimpica, medaglia d'argento alle olimpiadi di Parigi 2024, Giorgia Villa, presso l’impianto marsalese di proprietà dei professori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo. E' stata un’opportunità di crescita tecnica e di confronto che le giovani atlete partecipanti difficilmente dimenticheranno. Di seguito l'intervista alla professoressa Monica Colicchia:

Calcio Eccellenza: un verdetto sul campo del Bagheria 1912 che non lascia spazio a molte interpretazioni ed apre ad una serie di riflessioni necessarie per il prosieguo della stagione del Marsala 1912. Quella che doveva essere una prova di maturità per consolidare le ambizioni di alta classifica si è trasformata in una battuta d'arresto che mette a nudo alcuni limiti strutturali e caratteriali di un gruppo apparso, in questa occasione, meno solido del previsto. Sotto la lente d'ingrandimento finiscono inevitabilmente anche le scelte estive e di mercato, la gestione tecnica dei direttori Schio e Compagno e la guida di un allenatore giovane e promettente che sembra faticare a trovare il giusto equilibrio in un campionato ostico come l'Eccellenza. Per non vanificare quanto di buono costruito finora, occorre che ognuno si assuma le proprie responsabilità, dalla dirigenza allo staff tecnico, fino ai giocatori. Il tempo degli alibi è ufficialmente scaduto, ora serve dimostrare sul campo di essere all'altezza della storia del Marsala 1912. Di seguito gli highlights del match nel servizio di Dario Piccolo per Marsala Channel:



