Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Turismo
26/01/2026 13:30:00

E' nata la Pro Loco Marsala Capo Boeo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/e-nata-la-pro-loco-marsala-capo-boeo-450.jpg

È ufficialmente nata la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS, una nuova associazione di promozione  sociale con l’obiettivo di valorizzare le risorse culturali, storiche, paesaggistiche ed  enogastronomiche del territorio, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni e operatori locali.  


“Un progetto di territorio, identità e futuro”  
Michele Miceli, presidente della neonata Pro Loco, Sommelier Professionista e Project Manager del  Turismo Esperienziale, dichiara: “La nascita della Pro Loco Marsala Capo Boeo è il risultato di  un'esigenza reale e condivisa: quella di costruire uno strumento operativo, indipendente e inclusivo  per raccontare Marsala in tutte le sue sfaccettature. Il nostro obiettivo è valorizzare ciò che siamo,  non solo ciò che abbiamo: la nostra storia, il nostro vino, le nostre tradizioni, ma soprattutto le  persone, le competenze e le energie che abitano questa terra. Vogliamo essere un presidio culturale e  turistico, capace di connettere il passato con il futuro e di mettere in rete chi crede in una Marsala  viva, autentica e accessibile. A tutti.”  
 

Una Pro Loco che parte dall’enogastronomia e guarda oltre  
Il piano triennale 2026–2029 dell’associazione prevede:  
- La creazione di percorsi enogastronomici tematici tra cantine, ristoratori e luoghi simbolo del  Marsala;  
- Il progetto “Cammini del Gusto a Capo Boeo” con degustazioni narrate, eventi in vigna e cene  itineranti;  
- Corsi di formazione per operatori turistici, ristoratori e imprenditori locali su accoglienza,  storytelling del territorio, marketing digitale e gestione sostenibile;  
- Collaborazioni con il Museo del Vino, le cantine storiche e le principali associazioni del settore  (A.I.S. Trapani, Slow Food, ONAV, ecc.);  
- Eventi culturali e rievocazioni storiche, visite guidate, laboratori didattici per le scuole;  
- Una piattaforma digitale per la promozione turistica integrata e la gestione di un punto di  informazione turistica;  
- Partecipazione a bandi regionali ed europei per lo sviluppo locale, in collaborazione con GAL  Elimos e altri enti.  
 

Turismo sostenibile, comunità e identità  
La Pro Loco Marsala Capo Boeo si propone come catalizzatore per un modello di sviluppo turistico  sostenibile, basato sulla partecipazione dal basso, l’educazione culturale e la valorizzazione delle  economie locali. “Crediamo in un turismo che non consuma ma arricchisce,” – continua Miceli –  “che mette al centro le storie, non solo le strutture. Ogni progetto, ogni evento, ogni iniziativa sarà  orientata a creare valore per la comunità e a generare ricadute positive in termini culturali,  economici e sociali.” 

L’adesione alla Pro Loco è aperta a tutti i cittadini. La campagna associativa sarà lanciata nelle  prossime settimane con una serie di incontri pubblici, dirette social e iniziative sul territorio.  
 



Turismo | 2026-01-26 13:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/e-nata-la-pro-loco-marsala-capo-boeo-250.jpg

E' nata la Pro Loco Marsala Capo Boeo

È ufficialmente nata la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS, una nuova associazione di promozione  sociale con l’obiettivo di valorizzare le risorse culturali, storiche, paesaggistiche ed  enogastronomiche del territorio, in...







Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...