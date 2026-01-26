E' nata la Pro Loco Marsala Capo Boeo

26/01/2026 13:30:00

È ufficialmente nata la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS, una nuova associazione di promozione sociale con l’obiettivo di valorizzare le risorse culturali, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni e operatori locali.



“Un progetto di territorio, identità e futuro”

Michele Miceli, presidente della neonata Pro Loco, Sommelier Professionista e Project Manager del Turismo Esperienziale, dichiara: “La nascita della Pro Loco Marsala Capo Boeo è il risultato di un'esigenza reale e condivisa: quella di costruire uno strumento operativo, indipendente e inclusivo per raccontare Marsala in tutte le sue sfaccettature. Il nostro obiettivo è valorizzare ciò che siamo, non solo ciò che abbiamo: la nostra storia, il nostro vino, le nostre tradizioni, ma soprattutto le persone, le competenze e le energie che abitano questa terra. Vogliamo essere un presidio culturale e turistico, capace di connettere il passato con il futuro e di mettere in rete chi crede in una Marsala viva, autentica e accessibile. A tutti.”



Una Pro Loco che parte dall’enogastronomia e guarda oltre

Il piano triennale 2026–2029 dell’associazione prevede:

- La creazione di percorsi enogastronomici tematici tra cantine, ristoratori e luoghi simbolo del Marsala;

- Il progetto “Cammini del Gusto a Capo Boeo” con degustazioni narrate, eventi in vigna e cene itineranti;

- Corsi di formazione per operatori turistici, ristoratori e imprenditori locali su accoglienza, storytelling del territorio, marketing digitale e gestione sostenibile;

- Collaborazioni con il Museo del Vino, le cantine storiche e le principali associazioni del settore (A.I.S. Trapani, Slow Food, ONAV, ecc.);

- Eventi culturali e rievocazioni storiche, visite guidate, laboratori didattici per le scuole;

- Una piattaforma digitale per la promozione turistica integrata e la gestione di un punto di informazione turistica;

- Partecipazione a bandi regionali ed europei per lo sviluppo locale, in collaborazione con GAL Elimos e altri enti.



Turismo sostenibile, comunità e identità

La Pro Loco Marsala Capo Boeo si propone come catalizzatore per un modello di sviluppo turistico sostenibile, basato sulla partecipazione dal basso, l’educazione culturale e la valorizzazione delle economie locali. “Crediamo in un turismo che non consuma ma arricchisce,” – continua Miceli – “che mette al centro le storie, non solo le strutture. Ogni progetto, ogni evento, ogni iniziativa sarà orientata a creare valore per la comunità e a generare ricadute positive in termini culturali, economici e sociali.”



L’adesione alla Pro Loco è aperta a tutti i cittadini. La campagna associativa sarà lanciata nelle prossime settimane con una serie di incontri pubblici, dirette social e iniziative sul territorio.





