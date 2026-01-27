Sezioni
Cronaca
27/01/2026 07:08:00

27 Gennaio: israeliani minacciano carabinieri, Trump abbassa i toni, sale l'oro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/1769494302-0-27-gennaio-israeliani-minacciano-carabinieri-trump-abbassa-i-toni-sale-l-oro.png

E' il 27 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Due carabinieri italiani di stanza a Gerusalemme sono stati fermati e minacciati da un colono ebreo armato in Cisgiordania. Li ha fatti scendere dall’auto e inginocchiare. È crisi diplomatica tra Italia e Israele
• L’Idf ha detto di aver recuperato i resti di Rani Gvili. Perciò ora non ci sono più prigionieri israeliani a Gaza, né vivi né morti
• Dopo i fatti di Minneapolis, Trump sta tentando di abbassare i toni. Ha rimosso Gregory Bovino e ordinato alla Border Patrol di lasciare la città. Ma la tensione resta altissima


• Gli economisti tedeschi pensano che la Germania dovrebbe valutare un rimpatrio parziale delle riserve auree per un valore di circa 164 miliardi di euro. Berlino vuole anche una sua rete di satelliti militari
• Mentre il dollaro continua a perdere terreno, tutti i beni rifugio acquistano valore. L’oro ha superato la soglia dei 5 mila dollari all’oncia. Negli ultimi due anni il suo valore è più che raddoppiato
• A Rogoredo, alla periferia di Milano, un marocchino di 28 anni s’è avvicinato a una pattuglia di poliziotti in borghese brandendo una Beretta 92 (una replica a salve). Alla vista dell’arma, gli agenti hanno fatto fuoco e l’hanno ucciso
• Fabrizio Corona non può più parlare. Il tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da Alfonso Signorini bloccando così i video, vecchi e nuovi, di Falsissimo sul caso del conduttore tv. In tutta risposta lui ieri sera ha pubblicato lo stesso una nuova puntata, attaccando però diversi personaggi Mediaset
• Claudio Carlomagno, dopo aver saputo della morte dei genitori, è sorvegliato a vista nel carcere di Civitavecchia. Ha detto che vorrebbe suicidarsi anche lui, ma che non ne ha il coraggio
• Il consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le tre regioni che nei giorni scorsi sono state devastate dal ciclone Harry (Sicilia, Calabria e Sardegna)
• In Sicilia una frana con un fronte di 4 chilometri ha fatto crollare almeno 20 metri del belvedere di Niscemi. Sono già circa 300 le famiglie sfollate, per un totale di quasi mille persone.
• Ci sono 18 morti negli Stati Uniti per le temperature a -30. Migliaia di voli sono stati cancellati. Un milione di persone sono senza elettricità. La produzione di gas è crollata ai minimi da due anni
• Ursula von der Leyen oggi annuncerà un nuovo accordo di libero scambio tra Unione europea e India
• La Commissione europea ha deciso di aprire un’inchiesta su Grok, il sistema di intelligenza artificiale di Elon Musk
• Entro il 20250 l’Europa costruirà nel Mare del Nord impianti eolici capaci di fornire energia sufficiente ad alimentare circa 143 milioni di case. Saranno collegati a diversi Paesi tramite cavi sottomarini
• Negli ambienti vicini a Vannacci ne sono sicuri: il generale uscirà dalla Lega. E hanno cerchiato una data sul calendario: il 16 febbraio
• In Brasile un fulmine s’è abbattuto sui manifestanti pro Bolsonaro, facendo 89 feriti
• La Francia vuole vietare i social ai minori di 15 anni già a partire da settembre, all’inizio del prossimo anno scolastico
• Oggi a Los Angeles si apre il processo contro YouTube, TikTok e Instagram: sono accusati di aver volontariamente creato dipendenza nei ragazzini
• Meloni non rimanderà l’ambasciatore italiano in Svizzera finché le autorità elvetiche non accetteranno di collaborare alle indagini per la strage di Crans-Montana
• Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere quando ha ucciso e sepolto i suoi due figli. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dalla Corte di assise di Parma
• Dopo l’aumento di 30 centesimi già scattato per Philip Morris e altre marche di sigarette, da oggi aumenta anche il prezzo delle Camel (arriveranno a 6,30 euro a pacchetto)
• La torcia olimpica è arrivata ieri a Cortina per l’accensione del braciere. Ai giochi parteciperà la spedizione italiana più nutrita di sempre: 196 atleti, 103 uomini e 93 donne
• L’Hellas Verona ha subito una brutta sconfitta contro l’Udinese per 1 a 3 al Bentegodi
• Sinner e Musetti sono volati ai quarti di finale dell’Australian Open, battendo rispettivamente Luciano Darderi (6-1, 6-3, 7-6) e l’americano Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4). È la quinta volta consecutiva che due italiani raggiungono i quarti di finale di uno slam
• Tino Santangelo, giurista e notaio partenopeo, già vicesindaco di Napoli, si è tolto la vita nella notte sopra ieri. Aveva 89 anni
• Sono morti lo storico britannico David Abulafia (77 anni), uno dei più grandi civilisti italiani, Paolo Cendon (85), lo storico e politologo statunitense Michael Parenti (92)

Titoli
Corriere della Sera: Minneapolis, la frenata di Trump
la Repubblica: Caso Ice, Trump arretra
La Stampa: Olimpiadi, agenti Ice già in Italia
Il Sole 24 Ore: Oro senza limiti oltre 5mila dollari
Il Messaggero: Crans, ritirato l’ambasciatore
Il Giornale: La toga pro migranti / assolve «Report»
Avvenire: «Curare le ferite»
Qn: «È stata un’esecuzione» / L’America nell’incubo Ice
Il Fatto: Olimpiadi: dopo l’Ice / i blindati del Qatar
Leggo: Trump pronto a ritirare l’Ice
Libero: Giù le mani dalla polizia
La Verità: I vescovi pregano per il no
Il Mattino: Addio Santangelo, il cordoglio di Napoli
il manifesto: Voto scoperto
il Quotidiano del Sud: Giovane ucciso da un agente / Alta tensione nel governo
Domani: Ice, Trump teme il boomerang / I repubblicani divisi sugli omicidi



