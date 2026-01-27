A Paceco la degustazione eno-letteraria con Salvo Toscano e Mattia Filippi

27/01/2026 14:32:00

Appuntamento domenica 1 febbraio alle ore 17 presso l’enoteca La Bottega del Caffè di Paceco per il secondo incontro della terza edizione di Vino&Libri, la rassegna eno-letteraria che unisce il piacere della degustazione di vini a una narrazione avvincente. L’evento, organizzato in collaborazione con l’AIS Trapani, offre una degustazione guidata di vini accompagnata da una conversazione letteraria in un’atmosfera unica che coinvolge i sensi, la mente e lo spirito.

Un giallo tra le brume del nord Italia

In questo appuntamento, i partecipanti verranno immersi nelle brume del nord Italia, seguendo le vicende della coppia investigativa protagonista di “La prossima vittima”, il nuovo giallo di Salvo Toscano, giornalista RAI e scrittore. Toscano, dopo il successo della serie Fratelli Corsaro (trasposta in tv con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia), regala ai suoi lettori una trama mozzafiato, che sarà presentata durante l’incontro. A dialogare con l’autore sarà Myriam Leone, docente di lettere presso il liceo classico "Ranchibile" di Palermo.

I vini delle Dolomiti

La serata sarà arricchita dalla degustazione di tre vini provenienti dal cuore delle Dolomiti, con la partecipazione speciale di Mattia Filippi, enologo e produttore, che si definisce “vignaiolo errante”. Filippi guiderà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche di questi vini unici, offrendo un’esperienza sensoriale che si intreccia con la narrazione letteraria.

Dettagli e prenotazioni

L’ingresso all’evento è a numero chiuso e la partecipazione è possibile previa prenotazione obbligatoria al numero 349 6720127, con il pagamento di un ticket di 10 euro. La serata si terrà presso l’enoteca La Bottega del Caffè, in Viale Regina Margherita, 136 – Paceco (TP).



