Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
27/01/2026 14:32:00

A Paceco la degustazione eno-letteraria con Salvo Toscano e Mattia Filippi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/1769514093-0-a-paceco-la-degustazione-eno-letteraria-con-salvo-toscano-e-mattia-filippi.jpg

Appuntamento domenica 1 febbraio alle ore 17 presso l’enoteca La Bottega del Caffè di Paceco per il secondo incontro della terza edizione di Vino&Libri, la rassegna eno-letteraria che unisce il piacere della degustazione di vini a una narrazione avvincente. L’evento, organizzato in collaborazione con l’AIS Trapani, offre una degustazione guidata di vini accompagnata da una conversazione letteraria in un’atmosfera unica che coinvolge i sensi, la mente e lo spirito.

Un giallo tra le brume del nord Italia

In questo appuntamento, i partecipanti verranno immersi nelle brume del nord Italia, seguendo le vicende della coppia investigativa protagonista di “La prossima vittima”, il nuovo giallo di Salvo Toscano, giornalista RAI e scrittore. Toscano, dopo il successo della serie Fratelli Corsaro (trasposta in tv con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia), regala ai suoi lettori una trama mozzafiato, che sarà presentata durante l’incontro. A dialogare con l’autore sarà Myriam Leone, docente di lettere presso il liceo classico "Ranchibile" di Palermo.

I vini delle Dolomiti

La serata sarà arricchita dalla degustazione di tre vini provenienti dal cuore delle Dolomiti, con la partecipazione speciale di Mattia Filippi, enologo e produttore, che si definisce “vignaiolo errante”. Filippi guiderà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche di questi vini unici, offrendo un’esperienza sensoriale che si intreccia con la narrazione letteraria.

Dettagli e prenotazioni

L’ingresso all’evento è a numero chiuso e la partecipazione è possibile previa prenotazione obbligatoria al numero 349 6720127, con il pagamento di un ticket di 10 euro. La serata si terrà presso l’enoteca La Bottega del Caffè, in Viale Regina Margherita, 136 – Paceco (TP).











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...