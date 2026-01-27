Sezioni
Cultura
27/01/2026 12:24:00

A Trapani la presentazione del progetto di ricerca "Tra Libri e Profondità"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/a-trapani-la-presentazione-del-progetto-di-ricerca-tra-libri-e-profondita-450.jpg

Oggi pomeriggio, 27 gennaio 2026, alle 18:30, presso la sede di SIPGI in via Osorio 24, si terrà la presentazione di un innovativo progetto di ricerca intitolato "Tra Libri e Profondità: le storie mai raccontate del Mediterraneo Antico". Il progetto, ideato dal Rotary Club Trapani Erice in collaborazione con la Scuola di Psicoterapia Gestaltica Integrata (Sipgi), si propone di esplorare il Mediterraneo attraverso l’archeologia subacquea, portando alla luce storie e siti finora sconosciuti.

Un progetto d’avanguardia

Il progetto, sotto la direzione scientifica del professor Francesco Torre, archeologo e ricercatore, vanta la partecipazione di istituti di ricerca di fama internazionale come la Harvard University e il MIT di Boston. Con l’utilizzo di tecnologie avanzate di scansione subacquea e robotica marina, sviluppate nei laboratori di Boston, l’obiettivo è mappare e studiare siti sommersi che fino ad oggi sono rimasti inesplorati.

In un’intervista, il professor Torre ha dichiarato: «Il Mediterraneo non è solo un mare, ma un archivio liquido che custodisce millenni di storia non ancora scritta. La collaborazione con Harvard e il MIT ci permette di applicare algoritmi di intelligenza artificiale e sensori di ultima generazione per “leggere” fondali che per secoli sono rimasti muti, restituendo dignità a rotte commerciali e civiltà dimenticate».

Il ruolo del Rotary e la missione culturale

Il Rotary Club Trapani Erice, fedele alla sua missione di promuovere la cultura e la pace tra i popoli, sostiene il progetto come un’iniziativa non solo scientifica, ma anche di alta divulgazione culturale. Il titolo del progetto, “Tra Libri e Profondità”, simboleggia il connubio tra lo studio accademico (i libri) e la ricerca sul campo (le profondità marine), unendo l’approfondimento teorico con l’esplorazione pratica del Mediterraneo.









