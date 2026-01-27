Marsala, lutto al Comune: è morta la dipendente Francesca Casano

27/01/2026 13:42:00

Un grave lutto ha colpito il Comune di Marsala. È venuta a mancare Francesca Casano, dipendente comunale di 63 anni, deceduta nella tarda serata di ieri all’ospedale di Palermo, dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.

Francesca Casano lascia due figli e un profondo vuoto tra i colleghi dell’ente, che la ricordano come una persona semplice, riservata, sempre disponibile e animata da un forte senso del dovere. Una presenza discreta ma costante, apprezzata per la serietà e la dedizione al lavoro.

Assunta al Comune di Marsala nel 1996 con il profilo di istruttore amministrativo, aveva prestato servizio per anni all’Ufficio Contratti. Da circa un decennio era assegnata al settore Risorse Umane, dove aveva continuato a svolgere il proprio lavoro con professionalità e attenzione.

Il sindaco Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano hanno espresso, a nome della Giunta e del Consiglio comunale, oltre che a titolo personale, sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa della dipendente, rivolgendo un affettuoso abbraccio e la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia in questo momento di grande dolore.

I funerali di Francesca Casano si svolgeranno domani, mercoledì 28, alle ore 15:30, presso il Santuario Maria SS. Addolorata di Marsala.



