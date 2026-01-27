Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
27/01/2026 09:31:00

Santa Ninfa, fu legittima difesa: assolto un giovane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/1769503313-0-santa-ninfa-fu-legittima-difesa-assolto-un-giovane.jpg

Il Tribunale di Sciacca ha assolto Giovanni Palmeri, giovane di Santa Ninfa, riconoscendo la legittima difesa piena per i fatti avvenuti nel novembre 2022. Il giudice monocratico ha rigettato anche ogni richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile.

 

Secondo quanto emerso nel processo, la vicenda ebbe origine da un alterco tra giovani in un locale del paese, degenerato nel corso della notte in una situazione di forte tensione. La fidanzata di Palmeri, sentendosi minacciata, utilizzò dello spray al peperoncino.

 

Successivamente, due giovani Salemitani si sono recati sotto l’abitazione dell’imputato in piena notte, dando luogo a minacce. Temendo conseguenze peggiori, Palmeri sarebbe sceso in strada scagliandosi contro l'autovettura dei due con una mazza da baseball e mettendoli in fuga.

 

La reazione del giovane è stata ritenuta dal giudice necessaria e proporzionata, finalizzata a neutralizzare un pericolo concreto e a tutelare l’incolumità personale e della convivente, nonché la proprietà privata. Soddisfazione è stata espressa dalla difesa, che ha sottolineato come la sentenza chiarisca definitivamente i contorni di una vicenda complessa, chiusa con il pieno riconoscimento della legittima difesa.



