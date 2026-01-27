Sezioni
Politica
27/01/2026 19:00:00

Alcamo, Laura Barone a Controcorrente: due settimane fa l'addio al M5S, oggi all'Ars

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/alcamo-laura-barone-a-controcorrente-due-settimane-fa-l-addio-al-m5s-oggi-all-ars-450.jpg

Ha aderito a Controcorrente Laura Barone, avvistata oggi all’Assemblea regionale siciliana. Solo due settimane fa aveva lasciato il Movimento 5 Stelle, parlando di un “senso di appartenenza scolorito” e annunciando il passaggio al Gruppo Misto.
Barone è consigliera provinciale con delega all’Ambiente ed è assessore del Libero Consorzio comunale, con deleghe a Lavori pubblici, Infrastrutture, Patrimonio e Protezione civile. In passato è stata anche assessore comunale ad Alcamo nella giunta guidata da Domenico Surdi.
Controcorrente è il movimento fondato e guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, che negli ultimi mesi sta intercettando amministratori e attivisti fuoriusciti dai partiti tradizionali.











