Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
27/01/2026 17:00:00

A Mazara la preghiera ecumenica per la pace. Il vescovo: “Divisi siamo più deboli"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/1769529448-0-a-mazara-la-preghiera-ecumenica-per-la-pace-il-vescovo-divisi-siamo-piu-deboli.jpg

Si è svolta nella chiesa del Miracolo di Maria Santissima del Paradiso a Mazara del Vallo, la preghiera ecumenica per la pace, a conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

 

Nel suo intervento, il vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha sottolineato come la divisione renda i popoli più fragili “davanti al mostro della guerra” e alle “idolatrie del potere e dell’accaparramento delle ricchezze”, che colpiscono soprattutto le persone più deboli. Da qui l’appello all’unità come strada possibile verso la pace.

 

Alla celebrazione hanno partecipato rappresentanti delle diverse confessioni cristiane del territorio. A guidare la preghiera è stato don Leo Di Simone, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, che ha ricordato come alle guerre armate si affianchino conflitti “invisibili”, economici e sociali, che distruggono famiglie e comunità. La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, celebrata dal 18 al 25 gennaio, rappresenta un momento centrale di dialogo e confronto tra le comunità cristiane.

 











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...