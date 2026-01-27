A Mazara la preghiera ecumenica per la pace. Il vescovo: “Divisi siamo più deboli"

27/01/2026 17:00:00

Si è svolta nella chiesa del Miracolo di Maria Santissima del Paradiso a Mazara del Vallo, la preghiera ecumenica per la pace, a conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Nel suo intervento, il vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha sottolineato come la divisione renda i popoli più fragili “davanti al mostro della guerra” e alle “idolatrie del potere e dell’accaparramento delle ricchezze”, che colpiscono soprattutto le persone più deboli. Da qui l’appello all’unità come strada possibile verso la pace.

Alla celebrazione hanno partecipato rappresentanti delle diverse confessioni cristiane del territorio. A guidare la preghiera è stato don Leo Di Simone, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, che ha ricordato come alle guerre armate si affianchino conflitti “invisibili”, economici e sociali, che distruggono famiglie e comunità. La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, celebrata dal 18 al 25 gennaio, rappresenta un momento centrale di dialogo e confronto tra le comunità cristiane.



