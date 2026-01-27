Sezioni
27/01/2026

Ospedali di Comunità, la Regione detta le regole: 39 strutture operative entro il 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/ospedali-di-comunita-la-regione-detta-le-regole-39-strutture-operative-entro-il-2026-450.jpg

La Regione detta le regole per gli Ospedali di Comunità: 39 strutture operative entro il 2026.

Il provvedimento, firmato dall’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni e coordinato dal Dipartimento della Pianificazione strategica guidato da Salvatore Iacolino, recepisce il modello di sanità territoriale delineato a livello nazionale e ne traduce i principi in indicazioni operative precise.

 

Più infermieri che medici, pochi posti letto e una funzione ben definita: fare da cerniera tra la casa del paziente e l’ospedale tradizionale. È questo l’impianto organizzativo dei 39 Ospedali di Comunità che la Sicilia dovrà rendere operativi entro il 30 giugno 2026, secondo le linee guida fissate da un decreto regionale ormai pronto a essere trasmesso alle Asp e alle direzioni ospedaliere.

 

Presìdi intermedi

 

Gli Ospedali di Comunità sono pensati come strutture a bassa intensità di cura, con una dotazione di posti letto compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 40. Si tratta di presìdi intermedi, destinati a pazienti che non necessitano di un ricovero ospedaliero vero e proprio ma che, allo stesso tempo, non possono essere seguiti in sicurezza al domicilio.

Tra i casi previsti rientrano, ad esempio, pazienti post-ictus in fase riabilitativa, soggetti con patologie cardiologiche non gravi che necessitano di monitoraggi o aggiustamenti terapeutici, persone reduci da traumi lievi, o pazienti affetti da patologie respiratorie in ossigenoterapia a basso flusso. Situazioni cliniche che richiedono sorveglianza infermieristica continua, anche nelle ore notturne, ma non cure ospedaliere ad alta complessità.

I tempi di ricovero e il personale

 

Il decreto stabilisce anche i limiti temporali del ricovero: la permanenza non potrà superare i 30 giorni, salvo proroghe eccezionali e adeguatamente motivate. Le stanze di degenza saranno organizzate in moduli da due a quattro letti.

 

Sul fronte del personale, per una struttura standard da 20 posti letto è prevista una dotazione composta da 7-9 infermieri presenti sette giorni su sette, 4-6 operatori socio-sanitari, almeno due fisioterapisti e un medico con presenza giornaliera di 4-5 ore per sei giorni a settimana. Un assetto che conferma la centralità dell’assistenza infermieristica in queste strutture.

 

Meno degenze in ospedale e dimissioni protette

 

Oltre a ridurre le degenze improprie negli ospedali per acuti, gli Ospedali di Comunità puntano a favorire dimissioni protette e percorsi di recupero funzionale in contesti più vicini alla dimensione domestica. Tra gli obiettivi indicati dal decreto figura anche il coinvolgimento diretto dei familiari o dei caregiver, attraverso momenti di formazione e addestramento per riconoscere tempestivamente eventuali segnali di peggioramento clinico.

Parallelamente all’atto normativo, l’assessorato regionale spinge ora sull’acceleratore per l’attivazione concreta delle strutture. Intanto, sul versante dell’emergenza-urgenza, dall’assessorato è partita un’ulteriore direttiva rivolta ai manager sanitari per contenere il sovraffollamento dei Pronto soccorso, sollecitando una gestione più rapida dei pazienti trasportati in ambulanza e un trasferimento più efficiente verso i reparti di competenza.









