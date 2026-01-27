Sezioni
Cultura

» Spettacoli
27/01/2026 17:28:00

Claudia Gerini protagonista a Campobello di Mazara con “Unplugged d’Autore”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/1769516986-0-claudia-gerini-protagonista-a-campobello-di-mazara-con-unplugged-d-autore.jpg

La terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, sotto la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese,  prende il via l'8 febbraio 2026 con un evento attesissimo: Claudia Gerini salirà sul palco del Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” per lo spettacolo “Unplugged d’Autore”. L’artista, in una veste inedita di cantante e attrice, offrirà al pubblico una performance unica che mescola musica e parole, accompagnata dal chitarrista Domenico Anellino.

Un viaggio musicale tra grandi nomi della canzone

“Unplugged d’Autore” propone un viaggio sonoro che attraversa la canzone d’autore italiana e internazionale, con tributi a artisti leggendari come Fabrizio De André, Pino Daniele, Lucio Battisti, Ornella Vanoni e Loredana Bertè. Un’occasione rara per apprezzare Claudia Gerini non solo come attrice ma anche come cantante, in un format che promette di coinvolgere il pubblico con emozioni e storie raccontate attraverso la musica.

La rassegna “Il Bello di Sicilia 3”

L’evento di apertura è parte della rassegna “Il Bello di Sicilia 3”, promossa dalla Quintosol production con il patrocinio del Comune di Campobello di Mazara. Il cartellone prevede, nei mesi successivi, una serie di spettacoli con nomi di spicco del panorama nazionale, come Toti e Totino, Francesca Alotta, Ernesto Maria Ponte e Tony Esposito, con la chiusura affidata all'orchestra “Luna Rossa” il 10 maggio.

Biglietti e prenotazioni

I biglietti per il primo spettacolo e per l'intera rassegna sono già disponibili presso il punto vendita Sole Luna - Telefonia di Campobello e sul sito www.ticketzeta.it. Gli spettatori possono acquistare anche i biglietti singoli per ciascun evento. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare info@quintosol.it o chiamare il +39 347 1734512.











