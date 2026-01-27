“Rapunzel – Il Musical” al Cine-Teatro Rivoli di Mazara, in scena gli studenti del Liceo

27/01/2026 15:23:00

Venerdì 30 gennaio 2026, alle 20:30, il Liceo “G.G. Adria – G.P. Ballatore” di Mazara del Vallo presenta “Rapunzel – Il Musical” al Cine-Teatro Rivoli. Lo spettacolo rappresenta una rivisitazione della celebre fiaba, interpretata dagli studenti dell’istituto in un formato che combina musica, danza e recitazione.

Un progetto formativo per gli studenti

L’evento nasce nell’ambito delle attività scolastiche promosse dalla Dirigente scolastica prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini e realizzato con il supporto delle tutor prof.ssa Vera Cammarata e prof.ssa Angela Santagati. La regia dello spettacolo è affidata a Antonino Alcamo, Kristel Burzotta, Silvia Marino e Giorgia Scaturro, con le coreografie curate da Flavia Festeggiante. Le scenografie sono state progettate da Daria Mauriello e Delia Licatini.

Un’opportunità culturale per il territorio

Il musical rappresenta una delle iniziative che il Liceo Adria – Ballatore organizza per valorizzare il talento e la creatività degli studenti, offrendo al pubblico una proposta culturale e formativa. Lo spettacolo si configura come un esempio di teatro scolastico, che consente agli studenti di esprimere le proprie capacità artistiche in un contesto pubblico.

Il biglietto per assistere a “Rapunzel – Il Musical” ha un costo di 5 euro.



