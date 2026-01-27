A Mazara l'unica tappa siciliana della Strawoman 2026

27/01/2026 16:35:00

Mazara del Vallo sarà anche nel 2026 l’unica città siciliana a ospitare una tappa nazionale della STRAWOMAN, la corsa-camminata dedicata alla prevenzione e al benessere. L’organizzazione nazionale ha ufficializzato nei giorni scorsi il calendario della nuova edizione, confermando la tappa mazarese per domenica 11 ottobre 2026.

A curare l’organizzazione dell’evento in Sicilia sarà ancora una volta Pino Pomilia, che annuncia l’avvio dei preparativi per quella che sarà la quinta edizione a Mazara.

«Negli anni la Strawoman ha registrato una crescita costante di partecipanti – spiega Pomilia – diventando un momento di incontro intergenerazionale e un’occasione importante per diffondere il messaggio della prevenzione nella lotta contro i tumori». Pomilia ringrazia l’amministrazione comunale e i volontari che hanno contribuito alla riuscita delle precedenti edizioni.

La STRAWOMAN 2026 prenderà il via l’8 marzo da Forlì e toccherà diverse città italiane, tra cui Milano, Bologna, Torino e Roma, con doppia tappa l’11 ottobre a Mazara del Vallo e Monza.



