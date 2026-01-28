Eolio Expo 2026: in Sicilia presenti 560 frantoi attivi 

28/01/2026 13:00:00

Con 560 frantoi attivi e 143.070 ettari di oliveti (13,6% del totale nazionale), la Sicilia resta la terza regione olivicola d’Italia, dopo Puglia e Calabria, con Messina in testa (36.000 ettari) seguita da Agrigento, Palermo, Trapani e le altre province.

In questo scenario, a Bari si è presentata la seconda edizione di EVOLIO Expo 2026, la fiera B2B dedicata all’olio extra vergine di oliva, in programma dal 29 al 31 gennaio alla Fiera del Levante, con il patrocinio del MASAF e il supporto di Regione Puglia, Pugliapromozione e Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Oltre 150 espositori, 20 associazioni e circa 50 buyer internazionali da 16 Paesi prenderanno parte a oltre 100 eventi tra convegni, talk e laboratori su innovazione, sostenibilità, oleoturismo, salute e valorizzazione culturale dell’EVO. Tra le iniziative principali: “Olio è Innovazione”, “Olio è Turismo – Olio Experience”, “Olio è Esperienze – Oleoturismo in Puglia”, “Olio è Salute” e “Olio è Benessere”.

Prevista anche la mostra “Oli Monovarietali. I percorsi della biodiversità olivicola italiana”, curata da AMAP e “Olivo e Olio”, e momenti di degustazione, presentazioni di libri e premiazioni come “Ercole Olivario – Selezione Puglia” e il Premio Regionale Olivarum della Basilicata.

Alla conferenza stampa hanno partecipato gli assessori regionali all’Agricoltura, Turismo e Sviluppo Economico, il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e Silvia Casaglia, project manager dell’Expo. Frulli ha sottolineato: «La Puglia rappresenta il 50% della produzione olivicola nazionale. EVOLIO Expo consolida il ruolo della regione come capitale dell’olio extravergine di qualità».

Tra i sostenitori della manifestazione: ADM, Pugliapromozione, AIFO, AMAP, Associazioni di frantoiani, Camera di Commercio di Bari, CIHEAM Bari, Consorzi, Confagricoltura, Unaprol e altre realtà del settore.



