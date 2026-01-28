È online la terza puntata della docu-inchiesta sul caso Ofria

28/01/2026 16:05:00

È online la terza puntata della docu-inchiesta che torna a raccontare il caso Ofria, tra processi, pentiti e archiviazioni della Procura di Messina.

Al centro, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Carmelo D’Amico e Nunziato Siracusa, riprese nel processo a carico della famiglia Ofria. Le difese hanno sottolineato le numerose archiviazioni richieste dalla Procura prima del rinvio a giudizio, con le arringhe che proseguiranno fino a marzo.

Si apre anche il filone barcellonese, con l’amministratore giudiziario Salvatore Virgillito imputato. La difesa ha sollevato un possibile vizio di forma sul rinvio a giudizio, da discutere il 29 gennaio.

“Mentre i processi avanzano, e a tratti arrancano, uno dei protagonisti indiscussi resta il silenzio”, dichiarano gli autori Roberto Disma e Sara Cozzi. “Documentare resta cruciale, perché gli interrogativi sono molti e pochi sembrano orientati verso la verità.”



