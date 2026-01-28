Calcio, rinviata Catania - Trapani. Ecco perché

28/01/2026 23:24:00

La partita Catania-Trapani, in programma venerdì 6 febbraio alle 20:30, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è ormai ufficiale ed è legata a motivi di ordine pubblico.

Alla base del provvedimento ci sono le criticità legate alla sicurezza a poche ore dalla conclusione delle festività di Sant’Agata, patrona di Catania. In particolare, sarebbero emerse difficoltà nella gestione della vigilanza allo stadio, ai tornelli di accesso e lungo le strade di collegamento all’impianto, ancora interessate dalla presenza di cera e dai flussi legati agli eventi religiosi.

La decisione è stata assunta dalle autorità competenti per l’ordine pubblico ed è stata comunicata alle società e alla Lega.

Ora si apre il nodo del recupero della gara, che dovrà essere fissato dalla Lega Pro. Da regolamento, una partita rinviata deve essere recuperata entro un mese dalla data originaria, quindi non oltre il 6 marzo.

Il calendario del Catania offre alcuni possibili spiragli: il 14 febbraio è in programma Siracusa-Catania, mentre il 22 febbraio si giocherà Catania-Giugliano. In assenza di vincoli televisivi stringenti – la Lega Pro non è condizionata dai turni di Champions League – il recupero potrebbe essere collocato in una finestra intermedia, probabilmente in orario serale, come previsto inizialmente.

Va ricordato che RaiSport aveva già annunciato da tempo la diretta televisiva della sfida, elemento che potrebbe incidere sulla scelta della nuova data.

Si attende ora il pronunciamento ufficiale della Lega per conoscere quando Catania e Trapani torneranno in campo per il derby.



