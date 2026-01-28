Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
28/01/2026 23:24:00

Calcio, rinviata Catania - Trapani. Ecco perché

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769635634-0-calcio-rinviata-catania-trapani-ecco-perche.jpg

La partita Catania-Trapani, in programma venerdì 6 febbraio alle 20:30, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è ormai ufficiale ed è legata a motivi di ordine pubblico.

Alla base del provvedimento ci sono le criticità legate alla sicurezza a poche ore dalla conclusione delle festività di Sant’Agata, patrona di Catania. In particolare, sarebbero emerse difficoltà nella gestione della vigilanza allo stadio, ai tornelli di accesso e lungo le strade di collegamento all’impianto, ancora interessate dalla presenza di cera e dai flussi legati agli eventi religiosi.

La decisione è stata assunta dalle autorità competenti per l’ordine pubblico ed è stata comunicata alle società e alla Lega.

Ora si apre il nodo del recupero della gara, che dovrà essere fissato dalla Lega Pro. Da regolamento, una partita rinviata deve essere recuperata entro un mese dalla data originaria, quindi non oltre il 6 marzo.

Il calendario del Catania offre alcuni possibili spiragli: il 14 febbraio è in programma Siracusa-Catania, mentre il 22 febbraio si giocherà Catania-Giugliano. In assenza di vincoli televisivi stringenti – la Lega Pro non è condizionata dai turni di Champions League – il recupero potrebbe essere collocato in una finestra intermedia, probabilmente in orario serale, come previsto inizialmente.

Va ricordato che RaiSport aveva già annunciato da tempo la diretta televisiva della sfida, elemento che potrebbe incidere sulla scelta della nuova data.

Si attende ora il pronunciamento ufficiale della Lega per conoscere quando Catania e Trapani torneranno in campo per il derby.



Calcio | 2026-01-28 23:24:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769635634-0-calcio-rinviata-catania-trapani-ecco-perche.jpg

Calcio, rinviata Catania - Trapani. Ecco perché

La partita Catania-Trapani, in programma venerdì 6 febbraio alle 20:30, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è ormai ufficiale ed è legata a motivi di ordine pubblico.Alla base del provvedimento ci sono le...









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata