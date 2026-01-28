A Trapani la strada cede: un’auto sprofonda nell’asfalto
È successo ieri sera, su una delle arterie più delicate di Trapani: la strada provinciale via Erice-Mazara ha ceduto di colpo. Subito dopo l’apertura della voragine è emerso che la tubatura scoppiata è quella che alimenta il dissalatore, infrastruttura di proprietà della Regione Siciliana e gestita da Siciliacque. Il tratto che ha ceduto ieri si trova molto prima, della perdita di acqua che insiste sulla stessa strada alle porte di villa Rosina. L’asfalto si è aperto come una lingua sollevata dal sottosuolo e una Citroën è rimasta incastrata con una ruota dentro la voragine, tra acqua che affiora, pietrame e lastre di carreggiata spezzate. Le altre auto si sono fermate di colpo, con i fari puntati su una scena che, per molti residenti, era solo questione di tempo.
Intanto, dal Comune fanno sapere che la condotta interessata non è comunale, ma rientra nella grande adduzione che porta l’acqua al dissalatore, di competenza regionale. Una precisazione che chiarisce il perimetro delle responsabilità, ma non riduce l’allarme per chi percorre quotidianamente una delle vie più sensibili della città.
