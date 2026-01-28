Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
28/01/2026 06:00:00

A Trapani la strada cede: un’auto sprofonda nell’asfalto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/a-trapani-la-strada-cede-dopo-due-anni-di-perdite-un-auto-sprofonda-nell-asfalto-450.jpg

È successo ieri sera, su una delle arterie più delicate di Trapani: la strada provinciale via Erice-Mazara ha ceduto di colpo. Subito dopo l’apertura della voragine è emerso che la tubatura scoppiata è quella che alimenta il dissalatore, infrastruttura di proprietà della Regione Siciliana e gestita da Siciliacque. Il tratto che ha ceduto ieri si trova molto prima, della perdita di acqua che insiste sulla stessa strada alle porte di villa Rosina.
L’asfalto si è aperto come una lingua sollevata dal sottosuolo e una Citroën è rimasta incastrata con una ruota dentro la voragine, tra acqua che affiora, pietrame e lastre di carreggiata spezzate. Le altre auto si sono fermate di colpo, con i fari puntati su una scena che, per molti residenti, era solo questione di tempo.

Intanto, dal Comune fanno sapere che la condotta interessata non è comunale, ma rientra nella grande adduzione che porta l’acqua al dissalatore, di competenza regionale. Una precisazione che chiarisce il perimetro delle responsabilità, ma non riduce l’allarme per chi percorre quotidianamente una delle vie più sensibili della città.



Cronaca | 2026-01-27 23:33:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/alcamo-la-morte-di-bruno-gagliano-e-le-polemiche-250.jpg

Alcamo, la morte di Bruno Gagliano e le polemiche

Non si attenua il dolore per la morte di Bruno Gagliano, in arte KastaDiva, celebre drag artist della nightlife italiana. Aveva 40 anni, era originario di Alcamo e da oltre quindici anni era una presenza iconica delle serate LGBTQIA+ più...









Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...