Rapina a Trapani, due arresti in via Marconi dopo un inseguimento da film

28/01/2026 19:18:00

Nel pomeriggio di oggi due rapinatori sono stati arrestati a Trapani in via Guglielmo Marconi, al termine di un inseguimento scattato subito dopo una rapina. L’intervento è stato condotto dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile della Polizia.

L’operazione si è svolta in strada, tra auto in movimento e momenti di forte tensione, ma si è conclusa senza feriti. I due uomini sono stati bloccati e portati in commissariato.

Secondo le prime informazioni, gli arrestati sarebbero responsabili di altre rapine avvenute negli ultimi giorni nel territorio trapanese. La loro posizione è ora al vaglio degli investigatori.

L’intervento ha permesso di fermare i sospetti in pochi minuti e di riportare la situazione sotto controllo, evitando rischi per i cittadini che in quel momento si trovavano in zona. Le indagini proseguono per ricostruire tutti gli episodi collegati.



