Carnevale 2026 a Mazara: sfilate di carri e spettacoli dal 12 al 17 febbraio

Mazara del Vallo si prepara al Carnevale 2026. La Giunta comunale ha dato il via libera all’atto di indirizzo per l’organizzazione della manifestazione che si svolgerà dal 12 al 17 febbraio.
Il programma prevede sfilate di carri allegorici, spettacoli musicali, animazione e street food. L’area spettacoli sarà allestita in via Diodoro Siculo, mentre il percorso delle sfilate partirà da corso Vittorio Veneto per raggiungere il Trasmazaro.
A illustrare i dettagli è l’assessore comunale agli Eventi e alla Cultura, Germana Abbagnato:
“Il Carnevale 2026 si svolgerà dal 12 al 17 febbraio con sfilate di carri, spettacoli, animazione e street food. Promuoveremo anche un apposito concorso con premi per gruppi in maschera, invitando tutta la cittadinanza a partecipare”.
Per l’organizzazione delle sfilate il Comune si avvarrà della collaborazione dell’associazione “Matos Dance”, che curerà la realizzazione di due carri allegorici accompagnati da figuranti e ballerini. L’associazione “Angel’s” proporrà invece gli spettacoli musicali serali.
Tra gli eventi in programma si segnalano:
- 14 febbraio: Roberto Ferrari di Radio DJ
- 16 febbraio: concerto dei Kamurria
- 17 febbraio: concerto degli Evidence
Le sfilate dei carri si terranno nei giorni 12, 14 e 15 febbraio, con inizio alle ore 16.30, mentre ogni sera sono previsti spettacoli nell’area di via Diodoro Siculo, come indicato nella locandina ufficiale.
“Da questa edizione – sottolinea l’assessore Abbagnato – il Comune intende avere un ruolo più attivo nella pianificazione e nel coordinamento del Carnevale, per garantire continuità, qualità artistica, inclusione dei soggetti locali e la tutela del valore culturale della manifestazione”.