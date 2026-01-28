Sezioni
Istituzioni

Dalla Regione
28/01/2026 10:12:00

Corpo forestale regionale, al via la formazione per 46 nuovi agenti

Ha preso il via al Cefpas di Caltanissetta il corso di formazione per i candidati ammessi al concorso del 2021 per l’assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. A incontrare gli allievi, nel primo giorno di lezione, l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino e la dirigente generale Dorotea Di Trapani.

 

Il corso rappresenta l’ultima fase della procedura concorsuale, dopo la prova scritta e l’accertamento dell’idoneità psicofisica. La formazione durerà tre mesi e sarà svolta in collaborazione con il Cefpas e l’Università di Catania. Il Corpo forestale curerà l’addestramento tecnico-operativo, con attività pratiche e uscite didattiche. Al termine è previsto un esame finale che, sommato al punteggio della prova scritta, determinerà la graduatoria definitiva e l’assegnazione delle sedi.

 

Si tratta delle prime immissioni in ruolo dopo decenni. Nei prossimi mesi, attraverso lo scorrimento della graduatoria e procedure di mobilità, sono previsti complessivamente circa 360 nuovi ingressi nell’organico del Corpo forestale.

Nel frattempo prosegue anche la consegna dei nuovi mezzi acquistati con fondi Fsc 2021-2027: in totale 84 veicoli fuoristrada 4x4 destinati alle attività antincendio boschivo e alla mobilità dei direttori delle operazioni di spegnimento. Sono già operativi i primi 42 mezzi, mentre la consegna sarà completata entro la primavera.











