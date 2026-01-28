Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Elezioni
28/01/2026 07:00:00

Marsala 2026: il Movimento Popolare Arcobaleno avvia la campagna elettorale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/marsala-2026-il-movimento-popolare-arcobaleno-avvia-la-campagna-elettorale-450.png

Domenica 25 gennaio 2026 il Movimento Popolare ha avviato la campagna elettorale con un incontro pubblico al quale hanno partecipato circa 100 persone, tra cittadini, candidati e rappresentanti del territorio.

 

Nel corso dell’iniziativa, il leader del Movimento, Sebastiano Grasso, ha presentato i 12 punti del programma, incentrati su temi sociali, tutela dei diritti e attenzione ai problemi concreti delle persone. “Nessuna promessa vuota, solo impegno concreto sul territorio”, ha dichiarato Grasso.

Grasso ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione dei cittadini nella campagna dei movimenti civici: “Non è il momento di restare a casa, ma di fare la propria parte”.

 

Il Movimento Popolare è attivo sul territorio da diversi anni e prosegue il proprio lavoro a sostegno delle comunità locali. Con l’avvio della campagna elettorale, la scelta passa ora ai cittadini, chiamati a esprimere il proprio voto.











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...