Marsala 2026: il Movimento Popolare Arcobaleno avvia la campagna elettorale

28/01/2026 07:00:00

Domenica 25 gennaio 2026 il Movimento Popolare ha avviato la campagna elettorale con un incontro pubblico al quale hanno partecipato circa 100 persone, tra cittadini, candidati e rappresentanti del territorio.

Nel corso dell’iniziativa, il leader del Movimento, Sebastiano Grasso, ha presentato i 12 punti del programma, incentrati su temi sociali, tutela dei diritti e attenzione ai problemi concreti delle persone. “Nessuna promessa vuota, solo impegno concreto sul territorio”, ha dichiarato Grasso.

Grasso ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione dei cittadini nella campagna dei movimenti civici: “Non è il momento di restare a casa, ma di fare la propria parte”.

Il Movimento Popolare è attivo sul territorio da diversi anni e prosegue il proprio lavoro a sostegno delle comunità locali. Con l’avvio della campagna elettorale, la scelta passa ora ai cittadini, chiamati a esprimere il proprio voto.



