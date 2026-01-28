Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
28/01/2026 16:47:00

Non diffamò Eleonora Lo Curto, assolto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida

Il Tribunale di Trapani ha assolto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, dall’accusa di diffamazione nei confronti del’ex deputata regionale Eleonora Lo Curto. La querela era stata presentata dalla parlamentare marsalese in relazione a dichiarazioni del primo cittadino risalenti al 2021. 

 

La giudice Nodari ha stabilito che le affermazioni pronunciate da Tranchida rientrano nell’ambito del legittimo diritto di critica politica e, per questo motivo, il fatto non costituisce reato. 

 

Il sindaco di Trapani, difeso dall’avvocato Giuseppe Rando, era finito a processo dopo uno scontro politico con Lo Curto per vicende che riguardavano il Luglio Musicale Trapanese e la gestione dei contributi regionali destinati all’Ente. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.











