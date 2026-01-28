Sezioni
Politica
28/01/2026

La premier Giorgia Meloni a Niscemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769596663-0-la-premier-giorgia-meloni-a-niscemi.jpg

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, il comune gravemente colpito dalla frana che ha sconvolto interi quartieri della città. Prima della visita in Municipio, la premier ha sorvolato in elicottero le zone interessate dal dissesto insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, per valutare dall’alto l’estensione dei danni causati dal maltempo e dal ciclone Harry.

 

In Municipio Meloni ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, già presente sul posto per un ulteriore sopralluogo.

A fare il punto sulla situazione è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenuto su SkyTg24. «A Niscemi c’è una situazione senza precedenti: ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme», ha detto il governatore, parlando di un contesto urbano profondamente compromesso.

Schifani ha annunciato l’intenzione di avviare «uno studio per un piano urbanistico di ricostruzione parziale», prevedendo lo spostamento di alcune strutture lontano dall’area interessata dalla frana. «Le risorse le individueremo, c’è tutta la buona volontà», ha aggiunto.

 

Il governatore ha inoltre aggiornato la stima dei danni complessivi legati al ciclone Harry: «Dai primi dati forniti dagli enti pubblici, ancora da verificare, l’entità dei danni ammonta a circa due miliardi di euro. È una situazione che si evolve giorno dopo giorno con una gravità crescente».

Nonostante il quadro critico, Schifani ha invitato a evitare lo scontro politico: «Non è il tempo delle polemiche, che non mi appartengono. La situazione è senza precedenti, ma questo non significa che dobbiamo fasciarci la testa».











