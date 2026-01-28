CEI, don Alberto Giardina è il nuovo sottosegretario: dalla Diocesi di Trapani a Roma

28/01/2026 15:49:00

Don Alberto Giardina è stato nominato sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana. La decisione è arrivata durante i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, riunito a Roma dal 26 al 28 gennaio.

Giardina è cancelliere vescovile della Diocesi di Trapani e dal 2022 svolge già un incarico nazionale come direttore dell’Ufficio liturgico della CEI. Ora per lui un ruolo ancora più centrale nella struttura della Chiesa italiana.

«È un segno di grande fiducia che onora il nostro presbitero e tutta la comunità diocesana», commenta il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, che parla di una chiamata a un servizio di maggiore responsabilità.

B I O G R A F I A

Classe 1978, ordinato sacerdote nel 2004, Alberto Giardina ha ricoperto nel tempo diversi incarichi pastorali e amministrativi. Oltre ai ruoli di cancelliere vescovile e direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, è impegnato nella docenza universitaria e nella ricerca, insegnando alla Facoltà teologica di Sicilia e nelle Università della Santa Croce e Salesiana di Roma.

Una nomina che porta Trapani al centro della CEI e che rappresenta un riconoscimento importante anche per l’intera comunità diocesana.



