Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
28/01/2026 09:12:00

Ospedale di Trapani. "Pochi operatori di notte in Pneumologia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769588123-0-ospedale-di-trapani-pochi-operatori-di-notte-in-pneumologia.jpg

Di notte l’ospedale dovrebbe essere il luogo più sicuro per chi è fragile. E invece, almeno nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Trapani, la sensazione è opposta: pochi operatori, assistenza ridotta al minimo e pazienti che aspettano.

 

La segnalazione arriva da un cittadino che, per motivi familiari, ha frequentato il reparto e racconta una situazione che definisce «sinceramente amareggiante». Il problema principale riguarda la mancanza di personale di supporto nelle ore notturne, gli operatori socio-sanitari che dovrebbero garantire assistenza continua a pazienti spesso anziani, fragili o con gravi difficoltà respiratorie.

«Il personale in servizio fa il possibile, con grande dedizione e spirito di sacrificio – scrive – ma è evidente che non basta». Di notte, quando i pazienti sono più soli e vulnerabili, l’assistenza si assottiglia ulteriormente. E chi ha bisogno, attende.

 

Di giorno va poco meglio

Ma la notte non è l’unico problema. Anche durante il giorno, racconta il cittadino, la situazione resta critica: pochi operatori, carichi di lavoro eccessivi, assistenza che inevitabilmente rallenta. Non per mancanza di professionalità o volontà, ma per assenza di risorse sufficienti.

Una condizione che pesa su chi lavora e soprattutto su chi è ricoverato. «Chi soffre, attende», scrive il segnalante, sintetizzando una sensazione diffusa nei corridoi.

 

“La cura non finisce al tramonto”

Il cittadino dice di comprendere le difficoltà legate alla carenza di personale e ai lavori di ristrutturazione, ma ritiene che tutto questo non possa giustificare una presenza così ridotta nelle ore notturne. Proprio quelle in cui i pazienti hanno più bisogno di sentirsi seguiti e protetti.

«Non si può pensare che il bisogno di assistenza finisca con il tramonto del sole. La cura deve essere garantita sempre, anche di notte», scrive. Non è una polemica, precisa, ma il tentativo di dare voce a un disagio che molti altri cittadini condividono.

 

Un appello alle istituzioni

Il messaggio finale è diretto: servono scelte organizzative coraggiose. Non corsie silenziose, ma presenze reali. Perché la sanità non è fatta solo di strutture, ma di persone accanto alle persone.

«Anche di notte, la cura è un diritto», conclude. 











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...