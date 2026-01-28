Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
28/01/2026 00:00:00

Castelvetrano: i Carabinieri incontrano gli studenti del “Lombardo-Radice- Pappalardo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/castelvetrano-i-carabinieri-incontrano-gli-studenti-del-lombardo-radice-pappalardo-450.jpg

Si è concluso il ciclo di incontri sull’Educazione alla legalità promosso dal Comando dei Carabinieri e rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice–Pappalardo”.

 

Gli appuntamenti si sono svolti il 13 e il 23 gennaio nei plessi Pappalardo, Medi, Lombardo Radice, Dante Alighieri e G. Verga e hanno rappresentato un momento di confronto diretto tra studenti e istituzioni. A dialogare con i ragazzi è stato il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, capitano Giovanni Mantovani, che ha illustrato il ruolo e le funzioni dell’Arma anche attraverso filmati istituzionali.

 

Nelle classi terze della Scuola Secondaria il confronto si è concentrato in particolare sul tema delle dipendenze e sull’uso di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, con un approfondimento sui rischi per la salute e sulle conseguenze legali. Con gli alunni della Scuola Primaria, invece, sono stati affrontati i temi del bullismo e del cyberbullismo, favorendo il dialogo e la partecipazione attiva degli studenti.

 

Durante gli incontri sono state presentate alcune attività operative dei Carabinieri e, al termine, è stata proposta una breve dimostrazione pratica con un mezzo dell’Arma. Il comandante ha inoltre ricordato l’importanza di rivolgersi senza timore al Numero Unico per le Emergenze 112 e la disponibilità costante dei presìdi territoriali.

La dirigente scolastica Maria Rosa Barone ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la collaborazione, sottolineando il ruolo della scuola nella formazione della coscienza civica. Ha annunciato che le iniziative di educazione alla legalità proseguiranno nei prossimi mesi, con nuovi incontri dedicati anche all’educazione finanziaria e alle principali ricorrenze civili.











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...