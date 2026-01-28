Castelvetrano: i Carabinieri incontrano gli studenti del “Lombardo-Radice- Pappalardo"

28/01/2026 00:00:00

Si è concluso il ciclo di incontri sull’Educazione alla legalità promosso dal Comando dei Carabinieri e rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice–Pappalardo”.

Gli appuntamenti si sono svolti il 13 e il 23 gennaio nei plessi Pappalardo, Medi, Lombardo Radice, Dante Alighieri e G. Verga e hanno rappresentato un momento di confronto diretto tra studenti e istituzioni. A dialogare con i ragazzi è stato il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, capitano Giovanni Mantovani, che ha illustrato il ruolo e le funzioni dell’Arma anche attraverso filmati istituzionali.

Nelle classi terze della Scuola Secondaria il confronto si è concentrato in particolare sul tema delle dipendenze e sull’uso di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, con un approfondimento sui rischi per la salute e sulle conseguenze legali. Con gli alunni della Scuola Primaria, invece, sono stati affrontati i temi del bullismo e del cyberbullismo, favorendo il dialogo e la partecipazione attiva degli studenti.

Durante gli incontri sono state presentate alcune attività operative dei Carabinieri e, al termine, è stata proposta una breve dimostrazione pratica con un mezzo dell’Arma. Il comandante ha inoltre ricordato l’importanza di rivolgersi senza timore al Numero Unico per le Emergenze 112 e la disponibilità costante dei presìdi territoriali.

La dirigente scolastica Maria Rosa Barone ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per la collaborazione, sottolineando il ruolo della scuola nella formazione della coscienza civica. Ha annunciato che le iniziative di educazione alla legalità proseguiranno nei prossimi mesi, con nuovi incontri dedicati anche all’educazione finanziaria e alle principali ricorrenze civili.



