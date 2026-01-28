Sezioni
Scuola
28/01/2026 12:00:00

Sabato open day all'Istituto Nautico di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769590379-0-sabato-open-day-all-istituto-nautico-di-trapani.png

Sabato prossimo 31 gennaio, presso la sede di Viale Regina Elena, l’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani svolgerà il suo Open Day. L’obiettivo è consentire a tutte le studentesse e gli studenti che frequentano la terza media, e alle loro famiglie, di visitare i locali della scuola, conoscere gli indirizzi e in genere tutta l’offerta formativa.
 

Ad accompagnare gli ospiti saranno presenti numerosi insegnanti dell’Istituto, supportati anche dalle ragazze e dai ragazzi che attualmente lo frequentano e aiuteranno i giovani visitatori ad utilizzare i simulatori di navigazione e di volo.
 

“Abbiamo investito molto in quest’indirizzo – sottolinea la Dirigente Scolastica, professoressa Vita D’Amico – che, storicamente, ha formato capitani di lungo corso e direttori di macchine trapanesi famosi in tutto il mondo per la loro professionalità. Ci siamo arricchiti con laboratori all’avanguardia e, soprattutto, incrementando negli ultimi anni la nostra offerta formativa con la sezione aeronautica, settore di estremo interesse e in cui il mercato del lavoro è in grande espansione”.
 

La sede di Viale Regina Elena dell’Istituto Nautico “Marino Torre” avrà questi orari di apertura: Sabato 31 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
 



